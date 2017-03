Snakebite: "Alle 2. Plätze rausgeschmissen"

Montag, 27.03.2017

"Mein Darts-Zimmer war letztes Jahr voll mit Trophäen für zweite Plätze. Nach Weihnachten habe ich alles rausgeschmissen und gesagt, da kommen jetzt Sieger-Trophäen rein - und bis jetzt sind's schon zwei", zeigte sich Wright erfreut, nachdem er vor den German Darts Championship bereits die UK Open gewonnen hatte.

Einen nicht geringen Anteil an seinem Erfolg sprach er dem Publikum in der vollgepackten Halle 39 zu: "Die Fans waren unglaublich und vieles lag an ihnen", erklärte Snakebite, gab aber auch zu, dass sein Gegner schon besser in Form gewesen sei. "Michael hat nicht so gespielt, wie er es kann. Er fing fantastisch an, aber ich habe versucht dran zu bleiben."

Auch Mighty Mike nahm nach der enttäuschenden Niederlage kein Blatt vor den Mund und analysierte knallhart sowie selbstkritisch: "Ich kann nur mit dem Turniersieg glücklich sein und ich kann nur mir die Schuld geben. Peter hat gut gespielt, aber ich habe die Doubles nicht getroffen und wenn du die Doubles nicht triffst, musst du damit klarkommen."

