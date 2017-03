Van Barneveld: "Ein riesiger Sieg"

Freitag, 17.03.2017

"Ein riesiger Sieg für mich", strahlte ein emotionaler van Barneveld anschließend laut PDC.tv. "Gary hatte mich in den letzten elf Duellen geschlagen, aber ich habe weiter an mich geglaubt und heute Abend hat alles super funktioniert. Ein 7:2 gegen die Nummer zwei der Welt ist toll. Es ist schwer, Gary zu schlagen. Aber ich weiß, dass ich jeden bezwingen kann."

Darüber hinaus adressierte Barney, der direkt einen 13- und einen 12-Darter spielte, auch die Fans in Rotterdam, bereits im Vorfeld hatte er die Stimmung in der heimischen Arena gelobt: "Vor den eigenen Fans zu spielen, das bedeutet mir sehr viel. Ich wollte sie nicht hängen lassen. Ich freue mich sehr über diesen Sieg und glaube daran, dass ich es in die Playoffs schaffen kann."

Landsmann van Gerwen tat sich gegen Taylor zunächst schwerer: The Power zog schnell auf 3:0 davon, Mighty Mike aber sicherte sich das vierte Leg - und dominierte anschließend komplett.

"Es war schwierig, eine andere Art des Drucks", gab van Gerwen zu. "Du willst den Fans etwas zurückgeben, vielleicht haben wir beide nicht so gut gespielt, wie wir es können. Aber ich habe es geschafft und gewonnen. Das ist entscheidend."

