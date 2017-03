Nachwuchsturnier: 9-Darter, Belgier dominant

Montag, 20.03.2017

Das fünfte Turnier der Tour am Samstag ging zunächst an Neyens, der in einem engen Finale Adam Hunt mit 5:4 schlug. Es war sein zweiter Turniersieg auf der Development Tour. Neyens hatte vor dem Endspiel gegen Hunt Brad Burnett, Callum Matthews, Jimmy Hendriks, Ronnie Roberts, Justin Smith, Joe Davis und Luke Humphries geschlagen.

Humphries hatte zuvor De Decker ausgeschaltet - nachdem De Decker in der fünften Runde gegen Nathan Rafferty noch der 9-Darter gelungen war. Im sechsten Turnier holte van den Bergh seinen zweiten Development-Tour-Sieg 2017 sowie seinen achten Development-Tour-Titel insgesamt. Der 22-Jährige gab gegen Daniel Williams, Callum Goffin und Jordan Matthews nur vier Legs ab, im Finale zog erneut Hunt den Kürzeren.

Am Sonntag aber schlug letztlich doch Hunts Stunde, der Engländer gewann das siebte Turnier. Turnier Nummer acht ging an Steve Lennon, Lennon bezwang im Finale Ted Evetts mit 5:3. Max Hopp trat erneut nicht an.

