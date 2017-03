Van Gerwen: Rückkehr in Glasgow

Dienstag, 07.03.2017

Wenn die Premier League am Donnerstag Halt in Glasgow macht (live auf DAZN), will MVG wieder mit von der Partie sein. Im Duell gegen Kim Huybrechts soll dann der Angriff auf Phil Taylor und Peter Wright folgen, die den Verfolger inzwischen abgeschüttelt haben.

Eine Verletzung am Rücken hatte van Gerwen davon abgehalten, die fünfte Runde der Premier League zu bestreiten. Er verpasste auch die Coral UK Open und verlor damit seinen Titel an Wright. Diesen warnte er vor: "Ich habe ihm gratuliert, aber ihm auch gesagt, dass er sich gar nicht erst daran gewöhnen soll."

