Mighty Mike zockt in der fränkischen Provinz

Sonntag, 19.03.2017

Der Kontakt kam über Daniel Fickel vom Darts-Verbandsligisten DC Frankenpower zustande. Dieser lernte den Niederländer 2014 zufällig in Österreich kennen und durfte Mighty Mike seither acht Mal als Spielergast begleiten.

Van Gerwen bestreitet das Turnier zwischen dem Premier-League-Auftritt in Sheffield und dem Professional Darts Corporation Europe in Sindelfingen. Die Quali-Turniere für "Beat MvG" steigen in Dinkelsbühl (2. April), Schwabach (15. April), Ebern (16. April) und in Kleinschwarzenlohe (30. April).

