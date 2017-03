Hopp: "Wrights Major-Titel war Frage der Zeit"

Freitag, 24.03.2017

"Glückwunsch an Peter! Er verbessert sich stetig, und das schon seit ein paar Jahren", sagte Hopp gegenüber SPOX.

Die deutsche Darts-Hoffnung kann sich gut vorstellen, dass bei Wright nun der Knoten geplatzt ist. "Der Major-Titel war nur eine Frage der Zeit und natürlich ist es gut möglich, dass weitere Titel folgen werden."

Nach dem Triumph bei den UK Open wurde Wright, der in der Order of Merit derzeit hinter Michael van Gerwen und Gary Anderson Platz drei belegt, emotional und bedankte sich bei seinen Fans.

Erlebe Darts Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Es fühlt sich toll an. Die Fans haben mich fantastisch unterstützt, nicht nur in diesem Jahr, sondern die letzten zwei Jahre", sagte Wright, der Tränen in den Augen hatte, gegenüber der PDC. "Ich hatte viel Druck und ich bin sehr glücklich, dass ich bei diesem Turnier zum dritten Mal hintereinander in das Finale gekommen bin. Es zu gewinnen, ist natürlich brillant."

Wright hatte sich im Finaleder UK Open mit 11:6 gegen Gerwyn Price durchgesetzt und so seinen ersten Titel vor TV-Kameras eingefahren.

Alle Darts-News