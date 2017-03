Huybrechts: "MVG nächsten 20 Jahre Favorit"

Donnerstag, 09.03.2017

"Es ist das beste Turnier, das es gibt", sagte Huybrechts über die Premier League. Da das Event wöchentlich über mehrere Monate läuft, denkt der Hurricance etappenweise: "Ich will nicht nach neun Wochen ausscheiden, das ist klar. Danach schaue ich, was noch möglich ist - vielleicht ja die Top vier?"

Dass er sich nicht noch größere Ziele setzt, liegt wohl auch an einem Michael van Gerwen. Der Niederländer dominierte die Dartswelt 2016 nahezu nach Belieben. Ein Zustand, der noch laut Huybrechts noch lange anhalten könnte: "Bei jedem Turnier, das van Gerwen in den nächsten zehn bis 20 Jahren spielt, ist er der Favorit."

Was Mighty Mike so stark mache, weiß Huybrechts dabei nicht. "Würde ich sein Geheimnis kennen, wäre ich so gut wie er", schmunzelte der Belgier.

"Ein Traum, an dem wir gut verdienen"

Darüber hinaus äußerte er sich über das Leben als professioneller Dartsspieler. "Wenn es nicht gut läuft, kann das für die Stimmung schon hart sein", erklärte Huybrechts, um dann einzuschränken: "Aber wir haben uns für dieses Leben entschieden und es ist brillant. Es ist ein Traum, an dem wir gut verdienen."

Doch um Geld geht es der Nummer zwölf der Order of Merit nicht. "Darts ist mein Leben. Der Tag, an dem ich nicht mehr Darts spiele, ist ein trauriger Tag für mich. Selbst in den Flitterwochen hatte ich ein Board dabei", so Huybrechts.

Für den Rekordweltmeister Taylor findet er zudem nur lobende Worte: "Er ist ein Geschenk für den Dartssport. Jeder von uns sollte ihm dankbar sein für das, was er geschafft hat. Er ist eine Legende."

