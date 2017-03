Adrian Lewis: "Will konstanter werden"

Mittwoch, 08.03.2017

Eine Verletzung bremste MVG zuletzt aus, derzeit ist er nur Dritter in der Premier League. Für Lewis ist im Interview mit DAZN dennoch klar: "Er ist und war in den letzten Jahren der beste Spieler der Welt." Van Gerwen sei der "man to beat", so der Jackpot.

Lewis selbst ist in der Premier League Dritter von hinten, bisher konnte er nur einen Sieg und ein Unentschieden verbuchen. "Zuletzt war es viel auf und ab. Ich will aber konstanter werden", gab er an, nicht zufrieden mit dem bisherigen Verlauf zu sein.

Erlebe Darts Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Antrieb ist durch das Format ohnehin genug gegeben. "Man trifft Woche für Woche auf die besten Spieler der Welt. Das ist Motivation genug", so Lewis. Er sieht die Premier League als zweitwichtigstes Event hinter der Weltmeisterschaft an, das "immer globaler" werde.

Alle Darts-News im Überblick