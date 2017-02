Australien: Weber, Harris und Cadby siegen

Dienstag, 07.02.2017

Weber erwischte einen Traumstart ins Wochenende. Im Finale des ersten Turniers am Freitag setzte er sich gegen Lucas Cameron hauchdünn mit 6:5 durch. Am letzten Tag des Turniers gelang ihm erneut der Finaleinzug, allerdings scheiterte er dort an Corey Cadby deutlich und verlor mit 1:6. Cameron, der James Wade im August bei den Darts Masters in Sydney bezwingen konnte, enttäuschte und kam nur am Freitag ins Finale.

Am Samstag entschied der Neuseeländer Cody Harris das Turnier für sich und schaltete dabei den Vortagessieger Weber aus und gewann das Finale 6:4 gegen Cadby.

Das nächste Turnierwochenende des DPA Australian Grand Prix findet vom 17-19. Februar in Melbourne statt.

