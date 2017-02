Provokation? Hopp kritisiert Barney

Mittwoch, 01.02.2017

Barney hatte den Sieg über den 16-maligen Weltmeister dazu genutzt, seinen geschlagenen Gegenüber auf der Rückseite des Dartboards unterschreiben zu lassen. Eine Handlung, die Taylor selbst des öfteren nach Siegen durchgeführt hat.

Max Hopp äußert sich dazu klar: "Ich hätte mich das nicht getraut. Es kann natürlich eine Message sein, im Sinne von: 'Es gibt Leute, die halten in so einer Situation stand.' Ob Barney als fünfmaliger Weltmeister so etwas machen muss, weiß ich nicht."

Das Verhältnis zwischen den langjährigen Kontrahenten Barneveld und Taylor gilt ohnehin als angespannt. Oft wird es das Duell aber nicht mehr geben, denn Taylor hatte kürzlich angekündigt, seine Karriere nach diesem Jahr zu beenden.

