Lewis: "War nicht zu 100 Prozent dabei"

Donnerstag, 02.02.2017

"Ich liebe es, gegen Barney zu spielen. Über die Jahre hatten wir einige Kracher", sagte Jackpot vor dem Auftakt zum zweitwichtigsten Turnier nach der Weltmeisterschaft: "Ich spiele gegen ihn im ersten Spiel. Dann weißt du, dass du nächste Woche wieder gegen einen Topspieler spielst und in der Woche darauf auch."

An die Premier League hat Lewis noch gute Erinnerungen aus dem Vorjahr. Beim Sieg gegen James Wade gelang ihm ein 9-Darter: "Das war sehr besonders für mich. Ich kann das wiederholen."

Nachdem der zweimalige Weltmeister es am vergangenen Wochenende bei den Unibet Masters bis ins Halbfinale schaffte und erst gegen Branchenprimus Michael van Gerwen scheiterte, hofft er nun auf ein erfolgreiches Jahr 2017.

"Ich denke, ich werde eine gute Saison spielen. Mein Kopf ist jetzt viel stärker als zuvor. Letztes Jahr hatte ich einiges um die Ohren und war nicht mit 100 Prozent beim Darts", so Lewis weiter.

Er habe sich viel bei den Topspielern abgeguckt und hoffe darauf, sein verdientes Preisgeld zu verteidigen. Nur so verhindert er ein Abrutschen in der Order of Merit.

