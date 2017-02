Elmar über Hopp: "Die richtige Entscheidung"

Montag, 06.02.2017

"Max hat sich einen Manager geholt. Das war ein Thema rund um die WM, das auch ich aufgemacht habe", sagte Paulke im Gespräch mit SPOX und fügte an: "Ich bin fest davon überzeugt, dass das der richtige Schritt war. Jetzt bekommt er professionelle Strukturen und kann sich auf Darts konzentrieren."

Am Samstag gab Hopp bekannt, dass er künftig mit Timo Gans (PDC Europe) zusammenarbeiten wird. Rund um die WM hatten mehrere Experten, darunter auch Paulke selbst, Hopp zu diesem Schritt geraten.

Derzeit liegt Hopp in der Order of Merit auf Platz 38 und wenn es nach Paulke geht, hat Hopp die Qualität, weiter nach oben zu klettern. "Max hat großes Potenzial, aber er hatte es in den letzten zwei Jahren versäumt, sich professionell aufzustellen. Jetzt hat er das nachgeholt und wird sich nach oben kämpfen", so Paulke.

Das nächste Ziel "muss ein Platz in den Top 32 sein, das war zuletzt sein Ziel und das wird er knacken".

