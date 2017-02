Daryl Gurney will nach Vegas

Dienstag, 14.02.2017

Im Juni 2017 macht die PDC World Series of Darts erstmal halt in Las Vegas in den Vereinigten Staaten. Dabei können bis zu 150.000 Euro Preisgeld abgeräumt werden.

Daryl Gurney wäre gerne dabei und gibt im Gespräch mit Dartsweb zu, dass er "massiv aufgeregt" sei. "Hoffentlich kann ich dahin."

Seit Gurney 2013 von der PDO zur PDC wechselte, ging es für den 30-Jährigen stätig bergauf. Bei der letzten Weltmeisterschaft scheiterte er erst im Viertelfinale am späteren Champion Michael van Gerwen.

