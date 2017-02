UK Open live auf DAZN!

Montag, 27.02.2017

Letztes Jahr ging kein Weg an Mighty Mike vorbei. Die Nummer eins der Welt spielte sich förmlich in einen Rausch und servierte den Fans das ein oder andere Highlight. Unvergessen: Seine 18 perfekten Darts gegen Rob Cross, als er erst das Leg zum 6:3 mit einer 177 und einem 170er Finish beendete, um dann einen Neun-Darter folgen zu lassen. Im Finale ließ der Niederländer dann Peter Wright abblitzen.

Der Titelkampf verspricht Spannung pur, denn jede Runde wird neu ausgelost. Außerdem dürfen bei dem Event auch Amateure mitspielen. Wegen dem Modus wird das Turnier auch "FA Cup des Darts" genannt.

Spektakel ist also vorprogrammiert. Zumal die Favoriten mächtig Fahrt aufgenommen haben. The Flying Scotsman zeigte erst am vergangenen Wochenende seine Qualität und holt sich beim Players Championship Two seinen ersten Titel des Jahres.

Neben den üblichen Verdächtigen ist aber auch mit Simon Whitlock zu rechnen. Der Wizard spielte eine exzellente Qualifier-Runde zu den UK Open und liegt in der UK Open Order of Merit auf Platz zwei hinter Peter Wright.

Als einziger deutschsprachiger Teilnehmer geht Zoran Lerchbacher an den Start. Der Österreicher schaffte zuletzt sogar den Sprung in die Top 100 und hat gegen Matthew Dennant realistische Chancen, die nächste Runde zu erreichen. Ob er schafft, könnt Ihr auf DAZN verfolgen.

