Medien: Hopp bekommt Wildcard für Las Vegas

Dienstag, 03.01.2017

Das berichtet zumindest Sport1. "Ich bedanke mich recht herzlich bei Barry Hearn und der PDC, dass sie mir diese große Chance ermöglichen", sagte der 20-Jährige gegenüber dem TV-Sender.

Das Event in Las Vegas findet vom 13. bis 15. Juli statt, wobei neben den acht topgesetzten Spielern weitere acht Profis ebenso eine Wildcard erhalten.

Hopp, der bei der WM in der 2. Runde an Kim Huybrechts scheiterte, belegt in der Order of Merit derzeit den 38. Rang.

