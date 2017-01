Premier League Darts: Starter stehen fest!

Montag, 02.01.2017

Neben der gesetzten Top Four in der Order of Merit - bestehend aus Michael van Gerwen, Gary Anderson, Peter Wright und Adrian Lewis - verteilt die Professional Darts Corporation traditionell sechs Wildcards.

Erlebe ausgewählte Darts-Highlights live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat

Erwartungsgemäß wurden James Wade, Phil Taylor, Dave Chisnall und Raymond van Barneveld mit vier der sechs Teilnahmeberechtigungen ausgestattet. Spannend war vor allem, wer die Tickets neun und zehn zugeteilt bekommen würde.

Die Wahl der PDC fiel auf Jelle Klaasen und Kim Huybrechts. Der Belgier war bereits 2015 am Start, schied damals jedoch nach der Deadline Night als Zehnter aus. Nach einem Jahr Pause ist The Hurricane nun wieder dabei. Er ist zudem der einzige Teilnehmer, der nicht in der Top Ten der Order of Merit steht.

Das sind die zehn Starter der Premier League Darts © spox 1/11 Die zehn Starter der Premier League Darts stehen fest. Natürlich sind die Top Guns wieder am Oche - aber auch zwei Rückkehrer dürfen sich versuchen. SPOX gibt den Überblick /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld.html © getty 2/11 Michael van Gerwen - Mighty Mike - Order of Merit: 1, PL-Teilnahmen in Serie: 5, Bestes Abschneiden: Sieger (2013, 2016) /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld,seite=2.html © getty 3/11 Gary Anderson - The Flying Scotsman - Order of Merit: 2, PL-Teilnahmen in Serie: 7, Bestes Abschneiden: Sieger (2011, 2015) /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld,seite=3.html © getty 4/11 Peter Wright - Snakebite - Order of Merit: 3, PL-Teilnahmen in Serie: 4, Bestes Abschneiden: 5. (2014, 2016) /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld,seite=4.html © getty 5/11 Adrian Lewis - Jackpot - Order of Merit: 4, PL-Teilnahmen in Serie: 8, Bestes Abschneiden: Finale (2011) /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld,seite=5.html © getty 6/11 James Wade - The Machine - Order of Merit: 5, PL-Teilnahmen in Serie: 3, Bestes Abschneiden: Sieger (2009) /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld,seite=6.html © getty 7/11 Phil Taylor - The Power - Order of Merit: 6, PL-Teilnahmen in Serie: 13, Bestes Abschneiden: Sieger (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012) /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld,seite=7.html © getty 8/11 Dave Chisnall - Chizzy - Order of Merit: 7, PL-Teilnahmen in Serie: 4, Bestes Abschneiden: Halbfinale (2015) /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld,seite=8.html © getty 9/11 Jelle Klaasen - The Cobra - Order of Merit: 9, PL-Teilnahmen in Serie: 1, Bestes Abschneiden: 7. (2009) /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld,seite=9.html © getty 10/11 Raymond van Barneveld - Barney - Order of Merit: 10, PL-Teilnahmen in Serie: 12, Bestes Abschneiden: Sieger (2014) /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld,seite=10.html © getty 11/11 Kim Huybrechts - The Hurricane - Order of Merit: 13, PL-Teilnahmen in Serie: 1, Bestes Abschneiden: 10. (2015) /de/sport/diashows/1701/darts/premier-league-teilnehmer/van-gerwen-anderson-wright-taylor-lewis-wade-van-barneveld,seite=11.html

The Cobra Jelle Klaasen ist die Nummer neun der Welt und war im Vorjahr als WM-Halbfinalist nicht nominiert worden. Bei seiner ersten und einzigen Teilnahme im Jahr 2009 wurde er im damals noch acht Teilnehmer starken Feld Siebter.

Das Finale steigt im Mai in London

Kein Ticket bekam die Nummer acht der Welt, Mensur Suljovic. Die Umstände der Nicht-Berücksichtigung sind nicht bekannt. In den letzten Wochen hatte es vermehrt Spekulationen darüber gegeben, er könne ein mögliches Ticket zur Prestige-Liga ablehnen. Nun ist The Gentle also tatsächlich zwischen dem 2. Februar und dem 18. Mai nicht dabei.

Das Preisgeld für den Gewinner des Einladungsturniers ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal immens gestiegen: Statt 200.000 Pfund bekommt der Finalsieger im Jahr 2017 schlappe 250.000 Pfund.

Das Endspiel findet am 18. Mai im O2 in London statt. Im vergangenen Jahr setzte sich Michael van Gerwen im Finale klar und deutlich mit 11:3 gegen Phil Taylor durch.

Alle Darts-News im Überblick