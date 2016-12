Hopp baut gegen Huybrechts auf Doppelquote

Samstag, 24.12.2016

"Es wird ein schweres Ding", sagte Hopp in einem Video auf Facebook. Dabei weiß der 20-Jährige auch, worauf es ankommt, wenn er gegen die Nummer 13 der Order of Merit bestehen will. "Ich werde mich jetzt genauso vorbereiten wie bisher. Meine Doppelquote hat mir gestern sehr gut gefallen und ich hoffe, dass sie im nächsten Spiel genauso aussieht", so der 20-Jährige weiter. Hopp trifft in der zweiten Runde am 28. Dezember auf Kim Huybrechts.

In seinem ersten Match besiegte Hopp mit einer starken Leistung mit van der Voort die Nummer 20 der Welt. Besonders die Unterstützung vor Ort hat es Deutschlands bestem Darts-Spieler dabei angetan. "Ich habe die Atmosphäre im Alexandra Palace sehr genossen, es waren viele deutsche Fans vor Ort, die eine super Stimmung gemacht haben", freute sich Hopp.

Die Darts-WM 2017 findet vom 15. Dezember 2016 bis 2. Januar 2017 statt. Neben Max Hopp war Dragutin Horvat der zweite deutsche Teilnehmer. Braco, der sich in der Vorrunde noch gegen Boris Koltsov durchsetzte, schied in der 1. Runde der Hauptrunde mit 0:3 gegen Simon Whitlock aus.

