Donnerstag, 22.12.2016

"Ich konnte die Tage auf jeden Fall genießen", sagte Horvat im Gespräch mit SPOX. "Die Stimmung war sensationell, das hat mir natürlich sehr gefallen."

Vollends zufrieden ist die Nummer 127 der Order of Merit mit seinen Auftritten allerdings nicht. "Whitlock ist zwar einfach zwei, drei Klassen besser als ich und ich kann ihn nur schlagen, wenn er einen schlechten Tag hat. Aber ich bin traurig, dass ich nicht alles zeigen konnte", so Horvat weiter.

Zuvor hatte Horvat den Russen Koltsov trotz Satzrückstand niedergerungen. "Ich habe nicht in die Spur gefunden, aber hatte Glück, dass ich am Ende das Doppel getroffen habe. Beim Warmspielen habe ich alles getroffen, was ich wollte. Aber auf der Bühne dann nicht mal 20 Prozent davon. Da war die Nervosität einfach da."

Die Darts-WM im Ally Pally findet vom 15. Dezember bis 2. Januar statt. Dragutin Horvat und Max Hopp sind die einzigen deutschen Teilnehmer.

