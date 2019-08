Boxen: Anthony Joshua vs. Andy Ruiz am 7. Dezember in Saudi-Arabien

Der Rückkampf zwischen Box-Weltmeister Andy Ruiz Jr. (USA) und dem Briten Anthony Joshua findet am 7. Dezember in Diriyya in Saudi-Arabien statt. Das teilte Joshuas Promotion Matchroom Boxing am Freitag mit.

Der Kampf wird unter dem Motto "Clash on the Dunes" (Kräftemessen in den Dünen) ausgetragen.

Ruiz, der als Ersatzkämpfer eingesprungen war, hatte Joshua Anfang Juni im Madison Square Garden in New York völlig überraschend durch technischen K.o. besiegt und dem bis dahin ungeschlagenen Briten seine drei Schwergewichts-Gürtel der WBA, WBO und IBF abgenommen.

Ursprünglich war geplant, dass der Rückkampf in Joshuas Heimat ausgetragen wird. Ein Re-Match war Teil der vertraglichen Abmachungen.