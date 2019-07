Boxen heute live: Maurice Hooker vs. Jose Ramirez im TV und Livestream

In Arlington/Texas stehen sich im Gipfeltreffen im Super-Leichtgewicht in der kommenden Nacht Maurice Hooker und Jose Ramirez gegenüber. Hier erfahrt ihr, wo ihr den WM-Fight im TV und Livestream sehen könnt.

Boxen, Super-Leichtgewicht-WM: Wann und wo findet Hooker gegen Ramirez statt?

Der WM-Kampf im Super-Leichtgewicht zwischen Maurice Hooker und Jose Ramirez findet in der kommenden Nacht von Samstag auf Sonntag (27. auf 28. Juli) um circa 3 Uhr statt. Austragungsort ist das College Park Center in Arlington/Texas.

Beide Boxer haben momentan einen WM-Gürtel inne und wollen diesen verteidigen - Hooker den WBO-Gürtel, Ramirez den der WBC.

Hooker vs. Ramirez: Box-WM live im TV und Livestream

Der Fight zwischen Hooker und Ramirez ist nicht im Free-TV zu sehen. Dafür überträgt DAZN den Kampf in den USA live und exklusiv. Ab 3 Uhr werdet ihr auf den Kampf eingestimmt, der erfahrungsmäßig etwas später startet.

Ihr habt die Möglichkeit, den Streamingdienst für einen Monat kostenlos zu testen. Anschließend kostet das Abonnement 11,99 Euro. Weltklassesport aus dem Boxen, MMA und UFC ist regelmäßig Teil des DAZN-Programms. So wird ebenfalls in der kommenden Nacht UFC 240 live auf DAZN gezeigt.

Maurice Hooker gegen Jose Ramirez: Die Stimmen zum Mega-Fight

Lokalmatador Hooker hofft auf einen K.o. in einer späten Runde und meint: "Die Leute sagen, es wird ein harter Kampf und ich hoffe, dass es genau so sein wird. Er wird mich in den Eröffnungsrunden mit diesen seinen großen linken Haken aggressiv angreifen, aber ich werde ruhig und entspannt bleiben, denn für mich beginnt dieser Meisterschaftskampf wirklich erst in der vierten oder fünften Runde."

Ramirez hingegen bereitet es keine Sorgen, dass der Kampf in der Heimat von Hooker stattfindet: "Um ein großer Boxer zu sein, darfst du dich auch von Kleinigkeiten nicht beeinflussen lassen. Unsere Heimat ist der Boxring - und dessen Größe ändert sich weder in Texas noch sonst irgendwo", sagt Ramirez.

Boxen: Hooker und Ramirez im Direktvergleich

Jose Ramirez ist in seiner bisherigen Laufbahn noch unbesiegt, während sich Hooker bereits mit drei Unentschieden zufrieden geben musste. Sowohl Hooker als auch Ramirez haben ihre bisherigen drei Kämpfe um den WM-Titel siegreich gestaltet.