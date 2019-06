Tyson Fury gegen Tom Schwarz - Wann findet der Kampf genau statt?

Im Kampf seines Lebens trifft der Magdeburger Tom Schwarz in der kommenden Nacht auf den Briten Tyson Fury. Wann genau ihr euch auf den Schwergewichts-Fight freuen dürft, erfahrt ihr hier.

Fury vs. Schwarz: Wann genau findet der Kampf statt?

Der Kampf zwischen Tyson Fury und Tom Schwarz im Schwergewicht ist für die heutige Nacht von Samstag auf Sonntag auf 4.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Erfahrungsgemäß wird der Gong zur ersten Runde wohl ein paar Minuten nach halb fünf läuten.

Tyson Fury gegen Tom Schwarz heute im TV und Livestream

Der Fight in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas ist in Deutschland im Free-TV beim Mitteldeutschen Rundfunk zu sehen. Der MDR beginnt seine Übertragung schon um 22.35 Uhr mit einem Box-Event des Berliner Boxstalls Agon aus Schwerin. Folgende Kämpfe stehen dort auf dem Programm:

Gewichtsklasse Boxer Boxer Supermittelgewicht Adan Silvera (Spanien) Tyron Zeuge (Deutschland) Supermittelgewicht Nils Schmidt (Deutschland) Jürgen Brähmer (Deutschland) Superweltergewicht Stefano Castellucci (Italien) Jack Culcay (Deutschland)

Ab 1 Uhr wird in Zusammenfassungen auf die WM-Kämpfe zwischen Axel Schulz und George Foreman sowie zwischen Vitali Klitschko und Lennox Lewis zurückgeblickt, ehe der Fight Fury vs. Schwarz beginnt. Der MDR stellt außerdem einen Livestream in seiner Online-Mediathek zur Verfügung. Am Sonntag informiert der MDR in der Sendung Sport im Osten ab 16.25 Uhr über den Kampf.

Fury vs. Schwarz: Alle Daten zu den Kämpfern

Favorit Tyson Fury geht mit 119,3 Kilogramm Körpergewicht und damit als deutlich schwererer Kämpfer in den Ring. Zudem ist Fury auch neun Zentimeter größer als Schwarz.

Kategorie Fury Schwarz Alter 30 25 Größe [cm] 206 197 Gewicht [kg] 119,30 111,36 Kämpfe/Siege 28/27 24/24 K.o.-Quote 68 Prozent 67 Prozent

Tyson Fury: Die vergangenen fünf Kämpfe

Im November 2015 setzte sich Tyson Fury in Düsseldorf einstimmig nach Punkten gegen Wladimir Klitschko durch und wurde dadurch zum Schwergewichtsweltmeister der WBA, WBO, IBF und IBO. Anschließend legte er jedoch aufgrund persönlicher Probleme eine lange Pause ein und musste seine Gürtel wieder abgeben.