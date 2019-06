Boxen - Götze zum AJ-Fight gegen Ruiz: "Ich sehe Joshua definitiv als Favoriten"

In der Nacht auf Sonntag (4.30 Uhr LIVE auf DAZN) steigt der WM-Fight im Schwergewicht zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz. Auch Fußball-Weltmeister Mario Götze wird beim Kampf im Madison Square Garden in New York als Zuschauer am Ring sitzen.

"Ich sehe Joshua definitiv als Favoriten", sagte Götze im Interview mit DAZN: "Da ich selbst dort bin, möchte ich nicht, dass der Kampf zu kurz wird. Ich hoffe, dass es so über acht, neun oder zehn Runden geht. Dann hätte man auch was vom Kampf."

Grundsätzlich outete sich der Superstar von Borussia Dortmund als Box-Fan. Er habe die Dokumentationen über Joshua und die Klitschko-Brüder gesehen, erklärte der 26-Jährige weiter. Er finde es interessant, wie sich Einzelsportler auf solche Events vorbereiten.

Selbst zu boxen, steht für Götze aber nicht zur Debatte. "Ich kann es mir nicht vorstellen, im Ring zu stehen und so viel einstecken zu müssen. Das ist mental eine besondere Situation", so der gebürtige Memminger.