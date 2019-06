Anthony Joshua gegen Andy Ruiz heute live sehen: Schwegewichts-WM im TV und Livestream

In der kommenden Nacht (ab 4.30 Uhr LIVE auf DAZN) treffen Anthony Joshua und Andy Ruiz im Kampf um die Schwergewichts-Weltmeisterschaft aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr den Fight im TV und Livestream verfolgen könnt.

Joshua und Ruiz: Wann und wo findet der WM-Kampf statt?

Der Kampf um die Gürtel der Verbände IFB, WOA und WBO zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz findet in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni statt. Angesetzt ist er auf 4.30 Uhr deutscher Zeit.

Austragungsort ist der legendäre Madison Square Garden in New York. "Es fühlt sich unglaublich an. Ich kann den Madison Square Garden jetzt endlich abhaken. Aber der Sieg ist wichtiger", sagte Joshua vor seinem ersten Fight auf amerikanischem Boden.

Joshua vs. Ruiz heute live im TV und Livestream sehen

Der Kampf zwischen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua und seinem Herausforderer Andy Ruiz ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen bietet DAZN eine umfangreiche Berichterstattung zum Kampf an. Nachdem bereits vom Training, der Pressekonferenz und dem Weigh-In berichtet wurde, gilt dies selbstverständlich auch für den Kampf.

Ab 4.10 Uhr stimmt euch der Streamingdienst mit Vorberichten auf den Mega-Fight ein. Neben Kommentator Uli Hebel ist auch Experte Andreas Selak im Einsatz. Vor dem Hauptkampf stehen bereits sieben weitere Kämpfe auf dem Programm, die ab 23.30 Uhr übertragen werden.

Joshua gegen Ruiz: Die Stimmen vor dem Kampf

Joshua über Ruiz: "Gegen Andy zu kämpfen ist genauso gefährlich, wie gegen [Deontay] Wilder oder [Tyson] Fury. Sie haben alle ihre eigenen Fähigkeiten. Er wird mir Probleme bereiten und es liegt an mir als Champion, ihn zu überpowern."

Ruiz über Joshua: "Ich kann nichts Schlechtes über Anthony Joshua sagen. Ich respektiere ihn, bis wir uns im Ring gegenüberstehen. Ich bin bereit, am 1. Juni die Gürtel nach Mexiko zu bringen."

Joshua-Promoter Eddie Hearn über die Favoritenrolle: "Ich glaube, dass die ersten fünf oder sechs Runden Krieg sein wird, und Joshua danach Ruiz ausknocken wird."

Joshua vs. Ruiz: Schwergewichtsboxer im Vergleich

Andy Ruiz brachte beim Wiegen fast zehn Kilogramm mehr auf die Waage als sein Kontrahent. "Es war der Plan, schwerer zu sein, weil ich gegen einen größeren Boxer antrete. Ich möchte Schwung hinter meinen Schlägen haben", erklärte Ruiz seine Taktik.

Name Anthony Joshua Andy Ruiz Kampfname AJ The Destroyer Nationalität Großbritannien Mexiko Geburtsdatum 15. Oktober 1989 1. September 1989 Größe 1,98 Meter 1,88 Meter Kampfgewicht 112,4 121,6

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Kampfbilanzen

AJ gewann bisher alle seiner 22 Kämpfe, davon 21 durch Knockout. Andy Ruiz verlor nur einen seiner 33 Fights gegen den Neuseeländer Joseph Parker. Dieser schaffte es als einziger, gegen Joshua über zwölf Runden zu gehen.