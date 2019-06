Anthony Joshua gegen Andy Ruiz: Highlights und Re-Live des WM-Kampfs

In der Nacht vom 01. auf den 02. Juni wurde beim Kampf Anthony Joshua gegen Andy Ruiz jr. Boxgeschichte geschrieben. Beim Sieg des Außenseiters Ruiz beeindruckte vor allem die Art und Weise des Triumphs des Mexikaners. Sollte jemand den geschichtsträchtigen Kampf nicht gesehen haben, kann das natürlich noch nachgeholt werden. SPOX versorgt euch mit allem Wissenswerten rund um die Nachberichterstattung zum nächtlichen WM-Kampf.

Seht alle Highlights des WM-Titelkampfs Joshua - Ruiz sowie Previews, Interviews aus der Welt des Boxens auf DAZN und sichert euch ab sofort den DAZN-Gratismonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzenkämpfe im #DAZNfightclub. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Joshua gegen Ruiz: Alle Highlights des Titelkampfs

Selbstverständlich stellt DAZN wie gewohnt alle Highlights des sehenswerten WM-Kampfs im Netz zur Verfügung. Den von Uli Helbel kommentierten WM-Fight zwischen AJ und dem "Destroyer" könnt ihr ihr ab sofort auf DAZN in Form des Highlight-Clips abrufen.

Aber das ist noch nicht alles. DAZN hat noch so einige Top-Highlights aus der Welt des Schwergewicht-Boxens im Angebot. Auch der vergangene Titelkampf von Deontay Wilder gegen Dominic Breazeale gehört zur Highlight-Sammlung des Streaming-Anbieters.

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz im Re-Live bei DAZN

All diejenigen, denen der Highlight-Clip nicht reicht, haben die Möglichkeit den Kampf Joshua - Ruiz im DAZN-Re-Live abzurufen. Mittels Re-Live ist der im New Yorker Madison Square Garden ausgetragene Titelkampf somit ebenso in voller Länge zu sehen.

Holt euch jetzt euren DAZN-Gratismonat und seht den kompletten Kampf zwischen Joshua und Andy Ruiz beim exklusiven Erstverwerter DAZN.

Anthony Joshua: Previews, Kämpfe und Interviews von AJ

Wem Highlights sowie WM-Kämpfe im Re-Live nicht genug sind, ist bei DAZN genau richtig. Abgesehen von den Kampf-Zusammenfassungen produziert DAZN im Vorfeld der WM-Titelkämpfe regelmäßig neuen Content, wie beispielsweise Previews zu anstehenden WM-Kämpfen.

Darüber hinaus können DAZN-User auf absolute Box-Klassiker, wie beispielsweise Wilder - Fury, Joshua - Klitschko oder auch Mayweather - Canelo zugreifen.

Alle Highlights und Zusammenfassungen der Klassiker findet ihr bei DAZN. Außerdem bekommt ihr hier alle Kampf-Vorberichte, Hintergründe und Interviews zu Gesicht.

© getty

Anthony Joshua - Andy Ruiz: Gibt es einen Rückkampf?

Nach einem der überraschendsten WM-Fights der letzten Jahre ist Ruiz Weltmeister der Verbände IBF, WBO und WBA. Hinzu kommt, dass der 29-Jährige nun als erster mexikanischer Schwergewichtsweltmeister feststeht.

Nach der schmerzhaften Niederlage Joshuas ist auch klar, dass es einen Rückkampf geben wird. Laut Joshua-Promoter Eddie Hearn soll der Kampf noch Ende des Jahres stattfinden: "AJ wird zurückkehren, zu 100 Prozent. Wir werden in Großbritannien einen Rückkampf machen, wahrscheinlich im November oder Dezember."

Anthony Joshua und Andy Ruiz im Vergleich

Anthony Joshua - Aktuelle Eckdaten:

ANTHONY JOSHUA Bisherige Kampf-Bilanz bei 23 Profi-Kämpfen 22 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlage Größe 1,98 m Reichweite 208 cm Alter 29 Nationalität England Stil Linksauslage

Andy Ruiz - Aktuelle Eckdaten: