Boxen: Ersatz für gesperrten Miller gefunden - Joshua wohl gegen Ruiz

Schwergewichts-Champion Anthony Joshua (29) hat wohl einen neuen Gegner gefunden. Wie Eddie Hearn, der Manager des englischen Box-Weltmeisters sagte, sei der US-Amerikaner Andy Ruiz jr. der Favorit auf die Rolle des Herausforderers beim WM-Kampf am 1. Juni im Madison Square Garden in New York (live auf DAZN).

Zuvor war Joshuas eigentlichem Kontrahenten Jarrell Miller (USA) wegen eines positiven Dopingtests die nötige Kampflizenz verwehrt worden.

"Es ist noch nicht perfekt", sagte Hearn dem Portal fighthype.com im Hinblick auf Ruiz: "Er ist der Favorit. Ich wollte jemanden, der nicht einfach die Kohle mitnimmt, sondern glaubt, dass er alles für den Sieg tut", so der 39-Jährige, der auch mitteilte, dass nur noch einige kleine Vertragsdetails zu klären seien.

Mit Ruiz sei sich die Joshua-Seite laut Hearn jedoch grundsätzlich einig. Zuletzt hatte Ruiz am 20. April gegen den Deutschen Alexander Dimitrenko gewonnen.

Joshua bestreitet am 1. Juni seinen ersten Kampf überhaupt in den USA. Der Klitschko-Bezwinger, der die WM-Gürtel der Weltverbände IBF und WBO sowie den Titel des Superchampions der WBA hält, hat all seine 22 bisherigen Kämpfe (21 nach K.o.) gewonnen. Sein letzter Sieg gegen den russischen Ex-Weltmeister Alexander Powetkin datiert aus dem September 2018.