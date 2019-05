Boxen, Deontay Wilder vs. Dominic Breazeale: TV-Übertragung, Stats, Termin

In der kommenden Nacht trifft Deontay Wilder im Kampf um den WBC-Titel im Schwergewicht auf Dominic Breazeale. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles zu den beiden Boxern sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Willst du den Fight zwischen Wilder und Breazeale um den WBC-Titel sehen? Dann hole dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und verpasse keine Sekunde.

Deontay Wilder - Dominic Breazeale: Termin, Ansetzung, Ort

Der Kampf um den WBC-Titel findet im Barclays Center in Brooklyn/New York statt und wird in der kommenden Nacht vom 18. auf den 19. Mai um 3 Uhr ausgetragen. Wilder hatte eigentlich einen Rückkampf gegen Tyson Fury angestrebt, jedoch konnten sich die Managements nicht auf die Konditionen einigen.

Wilder gegen Breazeale live im TV und Livestream

Der WBC-Kampf zwischen Deontay Wilder und Dominic Breazeale wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen strahlt DAZN den Fight live und exklusiv in voller Länge aus. Ab 3 Uhr geht der Streamingdienst mit Kommentator Jan Platte und Experte Joe Healy auf Sendung.

Nach einem kostenlosen Testmonat kostet das Abo bei DAZN nur 9,99 Euro. Das Abonnement kann monatlich gekündigt werden.

Boxen live: Wilder vs. Breazeale - Stimmen zum Kampf

Deontay Wilder : "Breazeales Leben steht in diesem Kampf auf dem Spiel, ich meine das wirklich so. Ich versuche immer noch, eine Leiche in meinen Kampfrekord zu kriegen. Wir mögen uns nicht. Das hier ist der einzige Sport, in dem du einen Mann töten kannst und noch dafür bezahlt wirst. Es ist legal. Warum sollte ich von meinem Recht also nicht Gebrauch machen?"

Dominic Breazeale: "Ich werde Deontay so verprügeln, dass er die Handschuhe nie wieder anziehen wird."

Wilder vs. Breazeale: Die Boxer im Vergleich

In 41 Kämpfen siegte Wilder 40 Mal, davon 39 Mal per Knockout. In seinem letzten Kampf im Dezember 2018 gegen Tyson Fury musste er sich mit einem Unentschieden begnügen. Breazeale verlor bisher nur gegen Anthony Joshua.