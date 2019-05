Boxen - Anthony Joshua gegen Andy Ruiz: Termin, TV-Übertragung, Livestream

Der nächste Kampf von Anthony Joshua steht an. Alles, was ihr über das Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte Anthony Joshua und Andy Ruiz wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach der Dopingsperre gegen Jarrell Miller hat der Mexikaner Andy Ruiz Jr. die Chance, der erste mexikanische Schwergewichts-Weltmeister zu werden. Und das auch noch im Mekka des Box-Sports, dem Madison Square Guarden in Manhattan, New York.

Joshua gegen Ruiz: Daten und Fakten

Termin: 1. Juni 2019

1. Juni 2019 Ort: Madison Square Garden, New York

Madison Square Garden, New York Kommentatoren: Uli Hebel/Andreas Selak

Joshua gegen Ruiz live bei DAZN

Andy Ruiz mit zweiter Titelchance gegen Joshua

Andy Ruiz hatte schon einmal die Chance auf den Weltmeistertitel im Schwergewicht, scheiterte jedoch 2016 umstritten an Joseph Parker.

"Ich bin wirklich begeistert von diesem Kampf", sagt Ruiz. "Das ist meine Chance Geschichte zu schreiben. Ich will einer dieser Großen wie Chavez, Tyson, Holyfield, Lennox Lewis sein. Ich möchte zu dieser Kategorie gehören."

Ruiz hat abgesehen von der Niederlage gegen Joseph Parker 2016 noch keinen seiner 33 Kämpfe verloren. 21 davon gewann er sogar durch Knockout. Hier der Vergleich mit Anthony Joshua:

Kämpfer Siege Niederlagen Knockouts Anthony Joshua 22 0 21 Andy Ruiz 32 1 21

US-Debüt: Joshua zum ersten Mal im MSG

Anthony Joshua wird mit dem Kampf gegen Ruiz sein US-Debüt geben und damit auch das erste Mal in seiner Karriere im Madison Square Garden in New York kämpfen. "Ruiz ist eine andere Art von Herausforderung, aber eine, die ich annehme", sagt Joshua.

Neben dem Hauptkampf zwischen Joshua und Ruiz überträgt DAZN auch das Weigh-In und die Pressekonferenz sowie weitere Kämpfe in der Kampfnacht. Besonders interessant wird dabei der Kampf von Katie Taylor gegen Delfine Persoon. Taylor kann mit einem Sieg alle Titel im Leichtgewicht vereinen.

Joshua vs. Ruiz im Vergleich