Anthony Joshua vs. Andy Ruiz, Schwergewichts-WM: Pressekonferenz und Weigh-In

In der Nacht von Samstag auf Sonntag treffen im WM-Schwergewichtskampf Anthony Joshua und Andy Ruiz aufeinander. Bereits am Donnerstag steht die Pressekonferenz an, einen Tag später folgt das Weigh-In. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zu diesen Events.

Sichere dir jetzt deinen DAZN-Probemonat und verfolge den Kampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz live und exklusiv!

Joshua gegen Ruiz: Wann und wo findet der Kampf statt?

Anthony Joshua und Andy Ruiz stehen sich in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 gegenüber. Der Kampf findet im Madison Square Garden in New York statt. Der Beginn ist für 4.30 Uhr geplant.

© getty

Joshua vs. Ruiz: Pressekonferenz und Weigh-In im TV und Livestream

Am Donnerstag, den 30. Mai, findet die obligatorische Pressekonferenz statt, gefolgt vom Weigh-In am Freitag:

30. Mai, 19 Uhr: Pressekonferenz

31. Mai, 21.30: Weigh-In

Beide Events sowie selbstverständlich auch der Kampf sind live und exklusiv bei DAZN zu sehen. Ihr habt die Möglichkeit, den Streamingdienst einen Monat kostenlos zu testen. Im Anschluss bezahlt ihr nur 9,99 Euro pro Monat. Neben dem Kampf Joshua vs. Ruiz wird in der Nacht auf den 9. Juni auch der Fight zwischen Gennady Golovkin und Steven Rolls live von DAZN übertragen.

Schwergewichts-WM: Joshua vs. Ruiz - Statistiken

Andy Ruiz verlor bisher nur gegen Joseph Parker im Jahr 2016 nach einem umstrittenen Urteil. 21 der 32 weiteren Kämpfe gewann der Mexikaner durch K.o. Anthony Joshua ist in 22 Profi-Kämpfen bisher unbesiegt.

Kämpfer Siege Niederlagen Knockouts Anthony Joshua 22 0 21 Andy Ruiz 32 1 21

Joshua vs. Ruiz: Schwergewichtsboxer im Vergleich

Anthony Joshua bestreitet erstmals einen Kampf in den Vereinigten Staaten. Der Brite ist zehn Zentimeter größer als sein Kontrahent und verteidigt seine Titel der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO.