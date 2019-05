Boxen - Anthony Joshua gegen Andy Ruiz Jr. live und exklusiv auf DAZN

Nach der Dopingsperre gegen Jarrell "Big Baby" Miller ist mit dem Mexikaner Andy "The Destroyer" Ruiz Jr. ein neuer Herausforderer gefunden worden, der am 1. Juni im Madison Square Garden (New York) gegen den amtierenden Schwergewichtskönig Anthony Joshua antreten wird. DAZN überträgt den Kampf live und exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

DAZN überträgt Boxen: Ruiz kämpft gegen Joshua

Ruiz (32-1 21 KOs) kann Anfang Juni der erste mexikanische Schwergewichtsweltmeister werden, wenn er im weltberühmten Boxmekka, dem Madison Square Garden, auf Anthony Joshua trifft.

Der 29-Jährige hat sich diesen Kampf verdient, nachdem er kürzlich seinen 21. K.o.-Sieg über Alexander Dimitrenko feierte. Für Ruiz ist der Kampf seine zweite Titelchance, nachdem er 2016 umstritten gegen Joseph Parker verloren hat.

"Ich bin wirklich begeistert von diesem Kampf", sagt Ruiz. "Das ist meine Chance Geschichte zu schreiben. Ich will einer dieser Großen wie Chavez, Tyson, Holyfield, Lennox Lewis sein. Ich möchte zu dieser Kategorie gehören."

US-Debüt von Anthony Joshua im Boxmekka

Joshua (22-0 21 KOs), der mit diesem Kampf sein Debüt in den USA geben wird, verteidigt bereits zum zweiten Mal seine IBF-, WBA-, WBO- und IBO-Gürtel. "Ruiz ist eine andere Art von Herausforderung, aber eine, die ich annehme", sagt Joshua. Der letzte Kampf von Joshua endete mit einem Sieg über den russischen Ex-Weltmeister Alexander Povetkin im September 2018.

In der Fightweek wird DAZN ebenfalls die Pressekonferenz und das berühmte Weigh-In sowie in der Kampfnacht auch die anderen Kämpfe übertragen. Mit Katie Taylor gegen Delfine Persoon sticht dabei ein Kampf besonders hervor. Taylor kann bei einem Sieg alle Titel im Leichtgewicht vereinen. Alexander von der Gröben wird die komplette Main Card kommentieren und Christina Hammer wird als Expertin begleiten. Uli Hebel und Andreas Selak werden den Hauptkampf zwischen Joshua und Ruiz kommentieren.

Nach dem Erfolg von "40 DAYS" rund um den Kampf von Canelo Alvarez gegen Daniel Jacobs, wird DAZN die Dokuserie mit einem neuen Produktionspartner zurückbringen. Der preisgekrönte Plattenkünstler Meek Mill und Roc Nation werden die Serie mit Fokus auf den Vorbereitungen des Boxkampfes zwischen Joshua und Ruiz produzieren. Von dem Resultat können sich DAZN-Fans dann rechtzeitig vor dem Kampf überzeugen.

Boxen live auf DAZN: Wilder gegen Breazeale

Außerdem überträgt DAZN den Schwergewichtsboxkampf zwischen Deontay Wilder und Dominic Breazeale. Dieser Kampf findet in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai im Barclays Center in New York statt. Der Kampf wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen.

Außerdem zeigt das "Netflix des Sports" in der Nacht zum 9. Juni den Fight zwischen Gennady "GGG" Golovkin und Steve Rolls.

