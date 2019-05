Boxen: Anthony Joshua gegen Andy Ruiz im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung

Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua verteidigt seine Titel in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Herausforderer Andy Ruiz. SPOX gibt euch alle Informationen zur Übertragung des Kampfes.

Joshua vs. Ruiz: Wann und wo findet der Fight statt?

Anthony Joshua verteidigt seine vier Titel (IBF, IBO, WBO und WBA) gegen Andy Ruiz in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni. Gekämpft wird im Madison Square Garden in New York City, der Beginn ist um 04.30 Uhr deutscher Zeit geplant.

Joshua gegen Ruiz: Wird der Kampf im Free-TV gezeigt?

Falls ihr den Kampf zwischen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua und Herausforderer Andy Ruiz im Free-TV verfolgen wollt, müssen wir euch leider enttäuschen. Weder der Privat-Sender RTL, der für Übertragungungen von großen Boxkämpfen bekannt ist, noch die Sportsender Eurosport und Sport 1 haben den Fight im Programm.

Auch Sky hat keine Rechte für den WM-Kampf erworben und überträgt Joshua gegen Ruiz dementsprechend ebenfalls nicht im TV.

Anthony Joshua - Andy Ruiz: Übertragung

Die einzige Möglichkeit den Kampf zu sehen, bietet DAZN. Der Streamingdienst ist die Heimat von etlichen Box-Events und zeigt somit auch den WM-Fight zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz im Livestream.

Trotzdem ist es möglich, den Schlagabtausch auch auf dem Fernseher vor der Couch zu genießen. Denn DAZN ist auch auf den meisten Smart-TVs verfügbar. Dazu müsst ihr lediglich die kostenlose DAZN-App downloaden und die Anwendung installieren. Anschließend könnt ihr den Kampf live und exklusiv sehen.

Folgendes Personal begleitet euch durch die Nacht:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Andreas Selak

Joshua gegen Ruiz in Österreich und der Schweiz sehen

DAZN bietet die einzige Möglichkeit, den Fight zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz zu sehen. Der Streamingdienst überträgt den Schlagabtausch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Die Kampfbilanzen

Anthony Joshua gilt als klarer Favorit. Der zehn Zentimeter größerere Brite gewann bisher alle seine 22 Kämpfe, davon 21 durch Knockout. Joshua hält die Weltmeistertitel der drei wichtigsten Verbämde: der IBF, WBA und der WBO. Zudem besitzt er den Gürtel der IBO. Nur der Titel eines wichtigen Verbandes fehlt Joshua noch: der Gürtel der WBC. Momentan schmückt der den US-Amerikaner Deontay Wilder.

Andy Ruiz verlor bisher lediglich einen Kampf, im Jahr 2016 gegen den Neuseeländer Joseph Parker.