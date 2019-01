Boxen: Manny Pacquiao gegen Adrien Broner heute live im Livestream

In der heutigen Nacht auf Sonntag (3.00 Uhr) trifft Titelverteidiger Manny Pacquiao im Box-Ring auf den US-Amerikaner Adrien Broner und versucht seinen WBA-Weltergewichtstitel zu behaupten. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wie ihr den Kampf im TV und im Livestream verfolgen könnt.







Der Fight zwischen den beiden Boxern findet in Las Vegas statt, genauer gesagt im MGM-Grand-Hotel. Für Manny Pacquiao wird es die erste Titelverteidigung. Seinen WBA-Titel im Weltergewicht gewann im Juli 2018 gegen Lucas Matthysse.

Adrien Broner wird als Außenseiter in den Kampf gehen und versuchen, erneut einen WM-Titel zu ergattern. Broner konnte bereits in vier Gewichtsklassen einen Gürtel gewinnen, Pacquiao dagegen schon WM-Titel in acht unterschiedlichen Gewichtsklassen.

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner live im TV und im Livestream

Der Streamingdienst DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für den Fight zwischen Manny Pacquiao und Adrien Broner. Ab 3 Uhr beginnt die Übertragung.

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Andreas Selak

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner: Die Stimmen der Boxer

Manny Pacquiao: "Er ist jung und er ist schnell - und er ist schnell mit dem Mund. Es wird mehr "Schauspielerei" im Ring geben - wir wissen, was die Zuschauer wollen. Es wird eine einmalige Gelegenheit, einen Kampf zu sehen, den man nie mehr vergessen wird."

Adrien Broner: "Sie sagen, dass du so gut wie deine letzte Performance bist und er hat acht Niederlagen kassiert und ihr preist ihn trotzdem als einen der Besten aller Zeiten an. Er wurde dreimal ausgeknockt. Ich habe drei gute Niederlagen. Ich habe alles gegeben. Nach diesem Sieg sind wir auf größere und beste Sachen aus."

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner: Die Kämpfer im Vergleich