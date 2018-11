Tyson Fury: Irres Bild mit Undercard-Kämpfer vor Fight mit Deontay Wilder

Tyson Fury hat vor seinem Kampf mit Deontay Wilder ein verrücktes Foto mit Undercard-Kämpfer Anthony Barriga geschossen. Der Größenunterschied zwischen Schwergewichtler und Halbfliegengewichtler ist enorm.

Fury ist mit 2,06 Metern Körpergröße ein echter Riese, während sein philippinischer Kollege nur auf rund 1,57 Meter kommt. Diesen enormen Unterschied fingen die beiden Boxer mit einem Foto ein. "Ich bin so gesegnet, dass mir Team Fury für meinen Kampf viel Glück wünscht", schrieb Barriga unter das gemeinsame Foto bei Instagram.

Barriga wird vor dem Kampf zwischen Fury und Wilder in der Undercard gegen Carlos Licona antreten. Dabei geht es um den Titel im Halbfliegengewicht. Die Kämpfer dürfen dort maximal 49 Kilogramm auf die Waage bringen, während für Fury und Wilder kein Gewichtslimit gilt.

Fury vs. Wilder: Live auf DAZN

Der Showdown zwischen Wilder und Fury findet am 1. Dezember im Staples Center in Los Angeles statt. Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt das Aufeinandertreffen am 2. Dezember um circa 3 Uhr morgens MEZ. Der Kampf ist in voller Länge exklusiv auf dem Streamingportal DAZN zu sehen.

