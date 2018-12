Deontay Wilder gegen Tyson Fury, Boxen: Heute live auf DAZN

Deontay Wilder trifft in der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag im Staples-Center in Los Angeles auf Tyson Fury im Schwergewichts-Kampf. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr den Fight im Livestream verfolgen könnt.

Wilder verteidigt in diesem Kampf seinen WBC Schwergewichtstitel.

Deontay Wilder gegen Tyson Fury: Das Head-to-Head vor dem WM-Fight © getty 1/18 In der Nacht auf Sonntag überträgt DAZN (3 Uhr) den WM-Kampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury. Wer von beiden hat das bessere Kinn? Wer die bessere Technik? SPOX macht den Vergleich und wagt eine Prognose. © getty 2/18 VORBEREITUNG - Deontay Wilder: Steht voll im Saft und hat sich mit verschiedenen Sparringspartnern auf die vielen Facetten Furys eingestellt. Überraschen dürfte ihn also wenig. © getty 3/18 Tyson Fury: Mit Ben Davison hat er einen jungen, aber psychologisch wertvollen Coach. Hat deutlich abgenommen, ist aber wohl nicht ganz so fit, wie es sein Lager gerne behauptet. In Sachen Sparringspartner hielt man sich bedeckt. Vorteil Wilder: 1:0. © getty 4/18 ERFAHRUNG - Deontay Wilder: 40 Kämpfe, 40 Siege - die Quantität lässt sich sehen. Allerdings musste der US-Amerikaner fast nie etwas über die Runden bringen und hat die wirklich großen Gegner umkurvt. © getty 5/18 Tyson Fury: Hat im Profi-Bereich 13 Kämpfe weniger absolviert, dafür eigentlich immer ordentliche Gegner vor der Nase gehabt. Absolutes Highlight natürlich das Duell mit Wladimir Klitschko. Vorteil Fury: 1:1. © getty 6/18 SCHLAGKRAFT - Deontay Wilder: Seine Rechte gilt als eine der besten im Schwergewicht. Nicht immer perfekt vorbereitet ist ein hochfrequentierter, wilder Schlaghagel aus allen möglichen Winkeln typisch für ihn. © getty 7/18 Tyson Fury: Bringt durch seine enorme Masse auch reichlich Power mit. Wie häufig die durchdringenden Schläge des "Gypsy Kings" aber sitzen, bleibt abzuwarten. Vorteil Wilder: 2:1. © getty 8/18 KINN - Deontay Wilder: Schwächelt immer wieder mit einer schlüpfrigen Verteidigung und galt lange als Glaskinn. Im letzten Kampf gegen Ortiz hat er aber gut was eingesteckt und seine Kritiker damit etwas verstummen lassen. © getty 9/18 Tyson Fury: Wenn er will, brilliert er mit unglaublichen Reflexen und Bewegungen. War in seinen Fights immer recht stabil und hat bewiesen, dass er richtig was fressen kann. Bleibt abzuwarten, ob er mental dazu bereit ist. Unentschieden: 3:2. © getty 10/18 AUSDAUER - Deontay Wilder: Mit seiner Statur erinnert der 33-Jährige fast eher an LeBron James als an einen Boxer. Entsprechend top ist seine Kondition. Er wird sich und Fury viel bewegen müssen. © getty 11/18 Tyson Fury: Wie fit ist der Brite wirklich? 100 prozentig weiß es wohl nicht mal er selbst, doch ist davon auszugehen, dass es in Sachen Ausdauer ab der 7., 8. Runde richtig knackig für Fury werden könnte. Vorteil Wilder: 4:2. © getty 12/18 KÖRPERLICHE AUSGANGSLAGE - Deontay Wilder: Ist unheimlich drahtig und liegt nur knapp über dem Cruiserweight. Trotzdem hat er eine gute Reichweite. © getty 13/18 Tyson Fury: Mit einer Körpergröße von 2,06 Meter und einer Reichweite von 2,16 Meter ist er seinem Gegner überlegen. Zudem kann er auf kräftige Beine zurückgreifen. Doch wie macht sich der Gewichtsverlust von rund 50 Kilo bemerkbar? Unentschieden: 5:3. © getty 14/18 TECHNISCHE FÄHIGKEITEN - Deontay Wilder: Er kämpft draufgängerisch, ist aber kein technischer Feinschmecker. Seinen soliden Jab benutzt er zu selten und seine Beinarbeit kann "gar nichts", wie DAZN-Experte Uli Hebel im Gespräch mit SPOX kritisch anmerkte. © getty 15/18 Tyson Fury: Ganz anders der Klitschko-Bezwinger. Für einen Mann seiner Größe besitzt er eine elegante Beinarbeit, ist im Nahkampf aber manchmal etwas leichtsinnig und öffnet den Kopf. Das Gesamtpaket spricht trotzdem klar für ihn. Vorteil Fury: 5:4. © getty 16/18 MENTALE STÄRKE - Deontay Wilder: Wie man gegen Ortiz gesehen hat, ist er im Kopf gefestigt. Allerdings: Lässt sich teils zu schnell locken und die Sicherungen durchbrennen. Dann ignoriert er alle geschmiedeten Pläne und wird anfällig. © getty 17/18 Tyson Fury: Seine Chancen steigen und fallen mit seiner Psyche. Er ist unglaublich labil, könnte aus seiner Manie aber auch einen Vorteil ziehen - wenn er so im Tunnel ist, dass er alle schwarzen Gedanken ausblendet. Trotzdem Vorteil Wilder: 6:4. © getty 18/18 FAZIT: Die boxerischen Anlagen sprechen für Fury, der in der Form von 2015 Wilder keine Chancen lassen würde. Doch ist durch seine Psyche immer Russisch Roulette dabei, auch die mangelnde Fitness schränkt ihn ein. Damit ist Wilder der Favorit.

Wilder gegen Fury, Datum: Wo und wann findet der Kampf statt?

In der heutigen Nacht vom 1. Dezember auf den 2. Dezember findet der Fight zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury im Staples Center in Los Angeles statt. Das Event beginnt bereits um 3 Uhr morgens deutscher Zeit.

Das Main Event zwischen Wilder und Fury ist gegen 6 Uhr morgens geplant.

Wilder gegen Fury: Livestream, TV-Übertragung

Den Kampf zwischen dem Amerikaner Wilder und dem Engländer Fury seht ihr in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien exklusiv auf DAZN.

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Hussein David Muhamed

Neben vielen Kampfsportevents gibt es beim Streamingdienst DAZN viele weitere Sporthighlights zu sehen. DAZN zeigt beispielsweise Spiele aus der Champions League, Premier League sowie alle Spiele der Europa League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A live und exklusiv.

Darüber hinaus kommen auch US-Sport-Fans auf ihre Kosten, denn DAZN ist die deutsche Heimat der NBA, NFL, MLB und NHL. Ein Abonnement kostet 9,99 Euro monatlich und ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Boxen - Tyson Furys krasseste Sprüche: "Sex mit Tieren wird normal sein" © getty 1/12 Rücktritt, Comeback, Beleidigungen, Angst vor dem Suizid - Tyson Fury hat schon viele Sprüche rausgehauen. Vor seinem Kampf gegen Deontay Wilder (So., 3 Uhr live auf DAZN) haben wir die krassesten Zitate zusammengestellt. © getty 2/12 Vor seinem Kampf gegen Wladimir Klitschko fiel Fury schon mit bizarren Ansichten auf: "Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass Klitschko ein Teufelsanbeter ist. Er verkehrt in größeren Zirkeln und sie machen magische Tricks." © getty 3/12 "Ich bin fett wie ein Schwein - trotzdem wird das reichen, um Dich zu schlagen", sagte er auf einer Pressekonferenz mit nacktem Oberkörper zu seinem Kontrahenten Wladimir Klitschko. © getty 4/12 Auch Wladimirs Bruder Vitali bekam sein Fett weg: "Wenn Sie Vitali in den gleichen Ring stecken wie mich, werde ich ihm sein Herz herausreißen und ihn damit füttern. Ich habe aber eigentlich keinen Appetit, einen alten Mann zu schlagen." © getty 5/12 Vor dem Kampf gegen Steve Cunningham promotete er nebenbei seinen Twitter-Account: "Ich frage mich gerade, ob Steves Schuhsohlen vermarktet werden. Ich würde gerne meinen Twitter-Account darauf abdrucken, weil die Sohlen jede Menge Leute sehen würden." © getty 6/12 Sein Blick auf das weibliche Geschlecht ist auch eher konservativ: "Ich glaube, der beste Platz für Frauen ist in der Küche oder auf dem Rücken." © getty 7/12 Auf ein langes Leben hat sich Fury indes auch nicht eingestellt: "Wir leben in einer bösen Welt. Der Teufel ist zurzeit sehr stark und ich glaube das Ende ist nah." © getty 8/12 Fury der Retter? Seiner bescheidenen Meinung nach schon: "Ich bin stark und schnell, ich kann auch unorthodox boxen. Ich habe das komplette Paket. Wie Jesus Christus mein Retter ist, so bin ich der Retter des Schwergewichtsboxens." © getty 9/12 Den Vogel schoss er aber mit einem Interview ab, das er auf Youtube veröffentlichte: "Ich bin der Meinung, dass es in zehn Jahren vollkommen normal sein wird, sexuelle Beziehungen zu seinen Tieren zu haben." © getty 10/12 Wer seinen Ansichten nicht zustimme sei wahrscheinlich "von den Zionisten und Juden, denen alle Banken, Zeitungen und TV-Sender gehören, einer Gehirnwäsche unterzogen worden." © getty 11/12 Mit seinen 2,16 Meter braucht Fury ganz besondere Betten. Und so eines hat er sich gegönnt: "Ich habe ein gigantisches Bett. Es ist das größte Bett, das der Kerl im Laden jemals verkauft hat. Die Queen hat eine ähnliche Matratze - aber nicht so groß." © getty 12/12 Auf einer Pressekonferenz vor dem Fight gegen Deontay Wilder kündigte Fury an: "Ich werde dich ausquetschen wie eine Zitrone und es genießen, dir die Zähne auszuschagen und dein Gesicht zu demolieren. Meine Frau schlägt härter als du. Fuck yourself."

Deontay Wilder vs. Tyson Fury: Die Fight-Card

Gewichtsklasse Boxer Boxer Rundenanzahl Schwergewicht Deontay Wilder (Champion) Tyson Fury 12 Juniormittelgewicht Jarrett Hurd (Champion) Jason Welborn 12 Minifliegengewicht Mark Anthony Barriga Carlos Licona 12 Schwergewicht Luis Ortiz Travis Kauffman 10 Schwergewicht Joe Joyce Joe Hanks 10 Superweltergewicht Alfredo Angulo Eduardo Flores 10 Weltergewicht Robert Guerrero Adam Mate 10 Weltergewicht Chris Arreola Maurenzo Smith 10

Wilder gegen Fury: WBC-Fight

Der Amerikaner Wilder ist momentan der Champion der WBC (World Boxing Council). Diesen Titel holte er sich im Januar 2015. Neben dem WBC gibt es auch noch die Verbände WBA, IBF und WBO. Deren Champion ist der Engländer Anthony Joshua.

Deontay Wilder - Tyson Fury: Das Wiegen

"Reden ist einfach, morgen wird es sich entscheiden", sagte der mit einer extravaganten Gesichtsmaske auf die Bühne gekommene Wilder, nachdem er von Hampelmann Fury mehrfach provoziert worden war. "Morgen kann ich alles herauslassen, was sich in mir angestaut hat."

Auf die Waage brachte Fury 116 Kilogramm, rund 20 Kilo mehr als Wilder.

Tyson Fury: Sieg gegen Wladimir Klitschko

Am 28. November 2015 boxte Tyson Fury gegen den seit über elf Jahren unbesiegten Wladimir Klitschko. Er gewann nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten. Damit wurde er neuer Schwergewichts-Weltmeister der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO.

Sein Titel wurde ihm im Dezember 2015 aberkannt, da er nicht gegen den Pflichtherausforderer Wjatscheslaw Hlaskow antrat.

© getty

Deontay Wilder: 39 K.o.-Siege

Deontay Wilder hat in seinen bisherigen 40 Kämpfen 39 nach K.o. gewonnen. Nur den Kanadier Bermane Stiverne konnte Wilder nicht frühzeitig in die Schranken weisen. Damit hat er eine eine K.o.-Quote von 97,5%. Das ist die Höchste aller Zeiten bei seinem Verband WBC.

Wilder vs. Fury: Boxt der Sieger gegen Anthony Joshua?

Eigentlich sollte Deontay Wilder nicht gegen Tyson Fury, sondern gegen Mehrfach-Champion Anthony Joshua kämpfen, doch der Kampf kam nicht zustande. 2019 könnte dies anders aussehen. Joshua selbst betonte mehrfach, dass er gegen Wilder kämpfen will:

"Ja, ich will als nächstes gegen ihn kämpfen", sagte Joshua. "Das wäre ein idealer Kampf für die Fans, für mich selbst und für mein Vermächtnis. Warum also nicht? Nichts ist unterschrieben, nichts ist vereinbart. Ich will den Menschen keine falschen Nachrichten übermitteln. Aber das ist der Kampf, den ich will, das ist der Kampf, den wir alle wollen und das ist der Kampf, der stattfinden sollte."

Als möglicher Termin gilt der 13. April 2019. Als Austragungsort soll das Londoner Wembley Stadium dienen, das laut Medienberichte sogar 100.000 Zuschauer fassen soll. Das wären 10.000 Fans mehr, als beim Kampf Joshua gegen Klitschko.

Falls Wilder seinem englischen Herausforderer unterliegt, wäre Joshua dennoch weiter an einem Kampf gegen ihn interessiert. "Ich will als nächstes gegen Deontay Wilder kämpfen, selbst wenn er verliert", bekräftigte er. Allerdings gibt es beim Kampfvertrag von Wilder gegen Fury eine Klausel für einen sofortigen Rückkampf.

Deontay Wilder gegen Tyson Fury: Die Statistik vor dem Fight