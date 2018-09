Anthony Joshua gegen Alexander Povetkin heute im Live-Ticker: Der Boxen-Kracher am Samstagabend

Am Samstagabend steigt der Mega-Fight zwischen Anthony Joshua und Alexander Povetkin. SPOX bietet euch einen Liveticker an, in dem ihr alle Infos zum Kampf bekommt und ihn live verfolgen könnt.

Im Vorfeld des Kampfes gibt es hier alle wichtigen Infos, ab 22.30 Uhr wird hier der Mega-Fight im Live-Ticker begleitet.

Anthony Joshua gegen Alexander Povetkin heute im Live-Ticker

12.45 Uhr: Der Hauptkampf des heutigen Abends ist auf 22.50 Uhr angesetzt.

Boxen im Livestream: Joshua vs. Povetkin live sehen

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich exklusiv die Live-Übertragungsrechte für den Mega-Fight gesichert. Dementsprechend wird der Kampf in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen sein.

Wer noch kein DAZN-Abo besitzt, kann den Kampf heute Abend kostenlos ansehen: DAZN bietet die Möglichkeit, sich 30 Tage lang gratis vom Programm zu überzeugen. Nach dem kostenlosen Probemonat kostet die Mitgliedschaft monatlich 9,99 Euro. Das Abonnement ist jederzeit monatlich kündbar.

Hole dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

Boxen heute live verfolgen: DAZN überträgt Joshua vs. Povetkin

So begleitet DAZN den Kampf zwischen Joshua und Povetkin:

Kommentator: Uli Hebel (Vorkämpfe)

Kommentator: Jan Platte (Main Fight)

Experte: Joe Healy (Vorkämpfe)

Experte: Alexander von der Groeben (Haupt-Event)

Boxen: aktuelle Schwergewicht-Weltmeister