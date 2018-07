Wladimir Klitschko gibt zu: "Ich habe Boxen nicht geliebt“

Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox International Champions Cup Man United -

Real Madrid MLB Indians @ Twins International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Empoli -

Eintracht Frankfurt MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC MLB Angels @ Rays Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe MLB Yankees @ Red Sox Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Viertelfinale NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 4 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale MLB Padres @ Cubs Club Friendlies Brighton -

Nantes Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Championship Reading -

Derby County MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Halbfinale MLB Astros @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Viertelfinale FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 5 League One Sunderland -

Charlton Club Friendlies SPAL -

Eintracht Frankfurt Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal NBA Team Africa -

Team World Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon MLB Padres @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale -

Session 1 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 1 MLB Yankees @ Red Sox International Champions Cup Real Madrid -

Juventus MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale- Session 2 World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Eleider Alvarez Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 2 Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Finale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Halbfinale & Finale J1 League FC Tokyo -

Kobe FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 6 -

Session 1 Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 6 -

Session 2 Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor MLB Padres @ Cubs Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Finale Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Finale MLB Yankees @ Red Sox Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 1 Championship Hull -

Aston Villa MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 2 Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon MLB Astros @ Giants Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense MLB Twins @ Indians International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom MLB Yankees @ White Sox Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio MLB Tigers @ Angels Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 3 MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 4 MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Dodgers @ Rockies Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters -

Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Viertelfinale -

Session 1 MLB Nationals @ Cubs Premier League Man United -

Leicester Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Viertelfinale -

Session 2 MLB Rangers @ Yankees MLB Twins @ Tigers Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Denver MLB Oakland A’s @ Astros Glory Kickboxing Glory 56: Denver Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters -

Tag 2 J1 League Kobe -

Iwata Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Bournemouth -

Cardiff (DELAYED) Premier League Fulham -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Chelsea Premier League Wolves -

Everton Championship Derby County -

Leeds Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Halbfinale -

Session 1 MLB Rangers @ Yankees Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia MLB Nationals @ Cubs Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Halbfinale -

Session 2 MLB Red Sox @ Orioles MLB Oakland A’s @ Astros Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters -

Tag 3 Allsvenskan Östersunds FK -

Kalmar Premier League Arsenal -

Man City Superliga Randers -

Aarhus MLB Rangers @ Yankees MLB Mets @ Marlins Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Finale MLB Pirates @ Giants MLB Oakland A’s @ Astros Super Cup Eintracht Frankfurt -

FC Bayern München (Highlights) Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 MLB White Sox @ Tigers MLB Marlins @ Braves

Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko hat zugegeben, dass Boxen zumindest zu Beginn seiner Karriere nicht seine große Liebe war und er den Sport eher als Mittel zum Zweck angesehen hat. Außerdem rechnete er mit der Box-Welt ab.

"Ich habe Boxen nicht geliebt", sagte er in einem Interview zu t-online.de. Aber er habe erkannt, dass das Boxen für ihn ein Weg sei, auf Reisen gehen zu können: "Ich war in der Sowjetunion in einer Art Käfig. Reisen war unmöglich, außer, wenn du Politiker warst - oder Sportler. Mein Bruder Vitali war schon durch das Kickboxen viel gereist und ich habe erkannt: der Sport, das Boxen, ist mein Weg, diesen Käfig zu verlassen."

Und weiter: "Ich habe die Rolle eines Profi-Boxers eingenommen. Ich bin kein geborener Boxer." Allerdings habe sich diese Einstellung im Laufe seiner Karriere geändert - dank der Trainer-Legende Emanuel Steward. "Er hat mir die Liebe zum Box-Sport vermittelt, weil er mir zeigte, dass es um mehr geht, als nur um Draufhauen."

Zudem ließ es sich Klitschko nicht nehmen, den Box-Sport an sich zu kritisieren. "Das Boxen muss transparenter werden. Die wichtigsten Faktoren werden mit Füßen getreten: Die Athleten und die Fans. Wenn ich mir das so ansehe: Verletzungen, Todesfälle - die Jungs liegen in Scherben. Wo sind da die Manager und Promoter? Die sind da, solange der Erfolg da ist und sie verdienen können. Aber später siehst du die nicht mehr."

Klitschko hat insgesamt 69 Profikämpfe bestritten, von denen er 64 (54 durch K.o.) gewonnen hat. Nach den Niederlagen gegen Tyson Fury und Anthony Joshua beendete er 2017 seine aktive Karriere.