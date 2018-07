WBO-Boxen, Sergey Kovalev gegen Eleider Alvarez: TV-Übertragung und Livestream.

Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox International Champions Cup Man United -

Real Madrid MLB Indians @ Twins International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Empoli -

Eintracht Frankfurt MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC UEFA Europa League Häcken -

RB Leipzig MLB Angels @ Rays Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe MLB Yankees @ Red Sox Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Viertelfinale NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 4 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale MLB Padres @ Cubs Club Friendlies Brighton -

Nantes Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Championship Reading -

Derby County MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Halbfinale MLB Astros @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Viertelfinale FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 5 League One Sunderland -

Charlton Club Friendlies SPAL -

Eintracht Frankfurt Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal NBA Team Africa -

Team World Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon MLB Padres @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale -

Session 1 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 1 MLB Yankees @ Red Sox International Champions Cup Real Madrid -

Juventus MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale- Session 2 World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Eleider Alvarez Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 2 Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Finale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Halbfinale & Finale J1 League FC Tokyo -

Kobe FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 6 -

Session 1 Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Community Shield Chelsea -

Man City FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 6 -

Session 2 Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor MLB Padres @ Cubs Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Finale Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Finale MLB Yankees @ Red Sox Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 1 Championship Hull -

Aston Villa MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 2 Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon MLB Astros @ Giants Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense MLB Twins @ Indians International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom MLB Yankees @ White Sox Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio MLB Tigers @ Angels Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 3 MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 4 MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Dodgers @ Rockies Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters -

Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Viertelfinale -

Session 1 MLB Nationals @ Cubs Premier League Man United -

Leicester Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Viertelfinale -

Session 2 MLB Rangers @ Yankees MLB Twins @ Tigers Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Denver MLB Athletics @ Astros Glory Kickboxing Glory 56: Denver Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters -

Tag 2 J1 League Kobe -

Iwata Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Bournemouth -

Cardiff (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Chelsea Championship QPR -

Sheffield Utd Premier League Wolverhampton -

Everton Championship Derby County -

Leeds Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Halbfinale -

Session 1 MLB Rangers @ Yankees Premier League Fulham -

Crystal Palace (DELAYED) Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia MLB Nationals @ Cubs Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Halbfinale -

Session 2 MLB Red Sox @ Orioles MLB Athletics @ Astros Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters -

Tag 3 Allsvenskan Östersunds FK -

Kalmar Premier League Arsenal -

Man City Superliga Randers -

Aarhus MLB Rangers @ Yankees MLB Mets @ Marlins Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Finale MLB Pirates @ Giants MLB Athletics @ Astros Super Cup Eintracht Frankfurt -

FC Bayern München (Highlights) Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 MLB White Sox @ Tigers MLB Marlins @ Braves

Anfang August kommt es zum Halbschwergewichts-Boxkampf zwischen WBO-Titelträger Sergey Kovalev und Eleider Alvarez. Bei SPOX gibt es die wichtigsten Infos zum Fight und zur TV-Übertragung im Überblick.



Sergey Kovalev gegen Eleider Alvarez: Austragungsort und Datum

Der Kampf ist auf den 04. August terminiert. Stattfinden wird der Fight im Hard Rock Hotel & Casino in Atlantic City, New Jersey.

Wo kann ich Kovalev und Alvarez live sehen?

Im Free-TV kann der Fight nicht verfolgt werden. Stattdessen überträgt der Online-Streaming-Dienst DAZN den Kampf in der Nacht von Samstag auf Sonntag live. Ab 3 Uhr startet die Berichterstattung.

Das "Netflix des Sports" überträgt zahlreiche Sportwettkämpfe live. Neben Fußball aus den europäischen Topligen sowie zahlreichen Spielen aus der NBA, NHL und NFL zeigt DAZN auch zahlreiche Boxkämpfe. DAZN kostet monatlich 9,99 Euro - zuvor könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat sichern.

Sergey Kovalev gegen Eleider Alvarez: Die Bilanzen

Boxer Fights Siege Sieg durch KO Niederlagen Unentschieden Sergey Kovalev 35 32 28 2 1 Eleider Alvarez 23 23 11 0 0

Das ist Sergey Kovalev - Bilanz, Größe, Gewicht, Reichweite

Sergey Kovalev Spitzname Krusher Bilanz 35-32-2-1 K.o. 28 Größe 1,88 m Gewicht 79 kg Reichweite 184 cm Alter 35 Nation Russland Stil Linksauslage

Der amtierende WBO-Weltmeister verteidigte gegen Igor Mikhalkin im März dieses Jahres seinen Titel. Dabei profitierte er erneut von seiner unglaublichen Power. Sein russischer Landsmann musste nach einigen harten Treffern das Handtuch schmeißen. Es war der 28. K.o. von Kovalev in seinem 35. Profikampf.

Kovalev, der für seine unglaubliche Schlaghärte bekannt ist, gewinnt seine Kämpfe oftmals gleich in den ersten Runden, in denen er seine Gegner mit Schlägen eindeckt. So auch bei seinem erstmaligen Titelgewinn im Jahr 2013, als er Nathan Cleverly mehrmals auf die Bretter schickte.

© getty

Das ist Eleider Alvarez - Bilanz, Größe, Gewicht, Reichweite

Sergey Kovalev Spitzname Storm Bilanz 23-23-0 K.o. 11 Größe 1,83 m Gewicht 80 kg Reichweite 192 cm Alter 33 Nation Kolumbien Stil Linksauslage

Seit drei Jahren wartet Eleider Alvarez auf seine Chance um den WBO-Titel boxen zu dürfen. "Ich werde bereit sein", gab der Kolumbianer angesprochen auf die lange Wartezeit selbstbewusst zu Protokoll.

Dabei vertraut Alvarez auf seinen Jab, der ihm Kovalev vom Hals halten soll. Mit diesem dominierte Alvarez zuletzt seine beiden Kämpfe gegen Jean Pascal und Lucian Bate.

© getty

Sergey Kovalev gegen Eleider Alvarez: Das sagen die Kämpfer