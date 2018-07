Boxen heute live: Dillian Whyte gegen Joseph Parker im Livestream verfolgen

Matchroom Boxing Sa ab 19:00 Whyte vs. Parker: Der Boxen-Kracher im Livestream Jiangxi Open Women Single Live WTA Nanchang: Halbfinale Moscow Ladies Open Women Single Live WTA Moskau: Halbfinale Club Friendlies Live Leicester -

Udinese Club Friendlies Live FC St. Pauli -

Stoke Club Friendlies Lyon -

VfL Wolfsburg Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker MLB Royals @ Yankees International Champions Cup Benfica -

Juventus World Matchplay World Matchplay: Halbfinale International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels International Champions Cup FC Barcelona -

Tottenham Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar Superliga FC Kopenhagen -

Aalborg MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox World Matchplay World Matchplay: Finale IndyCar Series Honda Indy 200 MLB Mariners @ Angels BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox International Champions Cup Man United -

Real Madrid MLB Indians @ Twins International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC MLB Angels @ Rays Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe MLB Yankees @ Red Sox Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Viertelfinale NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 4 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale MLB Padres @ Cubs Club Friendlies Brighton -

Nantes Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Championship Reading -

Derby County MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Halbfinale MLB Astros @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Viertelfinale FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 5 League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal NBA Team Africa -

Team World Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon MLB Padres @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale -

Session 1 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 1 MLB Yankees @ Red Sox International Champions Cup Real Madrid -

Juventus MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale- Session 2 World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Eleider Alvarez Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 2 Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Finale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Halbfinale & Finale J1 League FC Tokyo -

Kobe FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 6 -

Session 1 Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 6 -

Session 2 Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor MLB Padres @ Cubs Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Finale Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Finale MLB Yankees @ Red Sox Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 1 Championship Hull -

Aston Villa MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 2 Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon MLB Astros @ Giants Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense MLB Twins @ Indians International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom MLB Yankees @ White Sox Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio MLB Tigers @ Angels Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 3 MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 4 MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Dodgers @ Rockies Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters -

Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Viertelfinale -

Session 1 MLB Nationals @ Cubs MLB Rangers @ Yankees MLB Twins @ Tigers

Showdown im Schwergewichtsboxen: Mit Dillian Whyte und Joseph Parker treffen heute Abend zwei ehemalige Gegner von Anthony Joshua aufeinander. Dem Sieger könnte ein Rematch mit dem Champion winken. Hier erfahrt ihr alles über den Kampf und die Übertragung im Livestream.

Boxspektakel in der Londoner O2-Arena: Ex-Champion Joesph Parker tritt nach seiner Niederlage gegen Anthony Joshua Ende März erstmals wieder in den Ring. Sein Kontrahent Dillian Wyhte ist ebenfalls eine ehemaliger Joshua-Gegner und aktuelle Nummer 1 der WBC-Weltrangliste. Dem Sieger des Kampfes könnte ein WM-Fight winken.

Boxen: Wo und wann findet Whyte gegen Parker statt?

Der Boxkampf zwischen Dillian Whyte und Joseph Parker steigt heute Abend in der O2 Arena in London. Die ersten Vorkämpfe beginnen um 19 Uhr. Der Hauptkampf wird voraussichtlich gegen 21.15 Uhr starten, mit einem Einlauf der beiden Kämpfer wird gegen 21 Uhr gerechnet.

Dillian Whyte gegen Joseph Parker im Livestream sehen

Der Schwergewichtskampf zwischen White und Parker wird in Deutschland von DAZN übertragen. Ab 19 Uhr ist der Streamingdienst auf Sendung. Kommentator des Kampfes ist Jan Platte, als Experte steht ihm Joe Healy zur Seite.

DAZN überträgt nicht nur Boxkämpfe, sondern hat auch einige Top-Ligen des europäischen Fußballs im Angebot, wie zum Beispiel die Premier League oder die Primera Division. Doch auch andere Sportarten sind beim Streamingdienst zu sehen, so auch die Top-Ligen aus dem US-Sport (MLB, NFL, NBA).

Dillian Whyte: Die letzten fünf Kämpfe

Datum Ort Gegner Ergebnis 24.03.2018 Greenwich Lucas Browne Sieg durch K.o. in der sechsten Runde 28.10.2017 Cardiff Robert Helenius Sieg nach Punkten 19.08.2017 Lincoln Malcolm Tann Sieg durch technischen K.o. 10.12.2016 Manchester Dereck Chisora Sieg nach Punkten 07.10.2016 Glasgow Ian Lewison Sieg nach Abbruch des Ringrichters

White und Parker verlieren beide gegen Anthony Joshua

Erst vor vier Monaten kassierte Parker die bis dato einzige Niederlage in seiner Karriere. Gegen Anthony Joshua steckte der Neuseeländer eine klare Punktniederlage ein und muss sich die Chance auf einen Weltmeistertitel im Schwergewicht nun erst wieder erkämpfen. Sein kommender Gegner Dillian Whyte verlor im Jahr 2015 ebenfalls gegen Joshua.

Ein Aufwärtshaken besiegelte den technischen K.o. in der siebten Runde. Dieses Ergebnis möchte Parker im kommenden Kampf toppen: "Ich möchte gegen Whyte früher zum Erfolg kommen, als es einst Joshua gelungen ist", sagte Parker: "Er ist sehr explosiv und kann viele gefährliche Hände schlagen. Aber ich bin sehr motiviert und habe eine sehr gute Vorbereitung genossen. Ich will wieder zurück an die Spitze."

© getty

Joseph Parker: Die letzten fünf Kämpfe