World Championship Boxing: Tyson Fury gegen Sefer Seferi im Livestream verfolgen

Über zweieinhalb Jahre nach seinem Sieg gegen Wladimir Klitschko kehrt Tyson Fury am Samstag gegen Sefer Seferi in den Boxring zurück (20.30 Uhr live auf DAZN). Hier findet ihr alle Infos zum Box-Comeback des Jahres und der Übertragung im Livestream.

Wann und wo findet Fury gegen Seferi statt?

Am Samstag, den 9. Juni stehen sich Tyson Fury und Sefer Seferi gegen 20.30 Uhr in der Manchester Arena gegenüber. Aufgrund der Vorkämpfe kann es allerdings auch zu einer Verzögerung kommen, ehe der am meisten erwartete Kampf des Abends beginnt.

Fury gegen Seferi im Livestream verfolgen

Über das Streaming-Portal DAZN könnt ihr das Box-Comeback des Jahres im Livestream verfolgen.

Nach einem kostenlosen Probemonat bietet euch der Streaming-Service für 9,99 Euro pro Monat zudem zahlreiche Highlights aus dem US-Sport wie der NBA, NFL oder NHL sowie aus den Spitzenligen des internationalen Fußballs.

Fury-Rückkehr nach über zweieinhalb Jahren

Furys letzter Kampf, in welchem er Wladimir Klitschko die WBO-, WBA- und IBF-Gürtel wegschnappte, liegt mittlerweile über zweieinhalb Jahre zurück. Aufgrund von Alkohol- und Drogenproblemen hatte Fury eigentlich schon seinen Rücktritt vom aktiven Boxsport bekanntgegeben, ehe er die Entscheidung kurz darauf wieder revidierte.

Nach überstandener Depression und mit 57 Kilogramm weniger als noch vor einem halben Jahr präsentierte sich Fury im Vorfeld seines Comebacks gegenüber der Sun gleich wieder gewohnt mutig in seinen Aussagen: "Ich muss nicht bescheiden sein, ich bin der Beste aller Zeiten".

Allerdings will Fury seinen Gegner am Samstag auch keineswegs unterschätzen, schließlich liege sein letzter Kampf fast 1000 Tage zurück: "Ich hätte mir einen leichteren Gegner aussuchen können. Aber ich brauche viele Runden."

Tyson Fury: Die letzten fünf Kämpfe im Überblick

Datum Gegner Ergebnis 20. April 2013 Steve Cunningham Sieg durch KO in Runde 7 15. Februar 2014 Joey Abell Sieg durch Technischen KO in Runde 4 29. November 2014 Dereck Chisora Sieg durch Aufgabe in Runde 10 28. Februar 2015 Christian Hammer Sieg durch Aufgabe in Runde 8 28. November 2015 Wladimir Klitschko Sieg nach Punkten in Runde 12

Seferi geht selbstbewusst in den Kampf

Die mediale Aufmerksamkeit, die Furys Comeback auf sich zieht, ist zugleich auch die Chance für Sefer Seferi, sich ins Rampenlicht zu stellen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal die Chance habe, gegen Fury - mein Idol - im Ring zu stehen", blickt Seferi voller Vorfreude auf den bevorstehenden Kampf.

Mit 23 Siegen in 24 Kämpfen und nur einer Niederlage gegen Manuel Charr lässt sich auch der 39-Jährige zu einer Kampfansage in Richtung seines Gegners hinreißen: "Ich will Geschichte schreiben. Ich werde alles tun, um ihn zu überraschen. Fury kann sich warm anziehen."

Sefer Seferi: Die letzten fünf Kämpfe im Überblick