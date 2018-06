Boxen - Marco Huck gegen Yakup Saglam: Datum, TV-Übertragung, Livestream

MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners World Rugby U20 Championship Georgien -

Japan World Rugby U20 Championship England -

Südafrika World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Frankreich MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners CEV European League Estland -

Portugal CEV European League Türkei -

Tschechien BSL Fenerbahce -

Tofas (Spiel 5) MLB Cubs @ Brewers Segunda División Numancia -

Valladolid Serie B Palermo -

Frosinone Liga ACB Real Madrid -

Saski Baskonia (Spiel 1) MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers Ricoh Open Women Single WTA ’s-Hertogenbosch: Tag 4 CEV European League (W) Bulgarien -

Finnland World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) CEV European League (W) Ungarn -

Tschechien MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners Ricoh Open Women Single WTA ’s-Hertogenbosch: Viertelfinale Ricoh Open Men Single ATP ’s-Hertogenbosch: Viertelfinale World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) Liga ACB Real Madrid -

Saski Baskonia (Spiel 2) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers Ricoh Open Women Single WTA ’s-Hertogenbosch: Halbfinale World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) Ricoh Open Men Single ATP ’s-Hertogenbosch: Halbfinale World Cup Argentinien -

Island (Highlights) MLB Rays @ Yankees World Championship Boxing Lewis Ritson vs Paul Hyland Jr. Segunda División Valladolid -

Numancia World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) Rugby Union Internationals Argentinien -

Wales MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) MLB Cubs @ Cardinals World Championship Boxing Errol Spence Jr. vs Carlos Ocampo Ricoh Open Women Single WTA ’s-Hertogenbosch: Finale Ricoh Open Men Single ATP ’s-Hertogenbosch: Finale World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) MLB Nationals @ Blue Jays World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Tag 1 World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Tag 2 World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) Liga ACB Saskia Baskonia -

Real Madrid (Spiel 4) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Tag 3 World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) MLB White Sox @ Indians World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) MLB Dodgers @ Cubs World Cup Iran -

Spanien (Highlights) MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins Mallorca Open Women Single WTA Mallorca: Tag 4 AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Tag 4 World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Viertelfinale World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Halbfinale Mallorca Open Women Single WTA Mallorca: Halbfinale World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) MLB Rangers @ Twins World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs Martin Murray Rugby Union Internationals Argentinien -

Schottland MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) MLB Blue Jays @ Angels AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Finale World Cup England -

Panama (Highlights) MLB Yankees @ Rays IndyCar Series Kohler Grand Prix MLB Phillies @ Nationals World Cup Japan -

Senegal (Highlights) MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) AEGON International Women Single WTA Nottingham: Tag 2 World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) MLB Angels @ Royals World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies

Der ehemalige Box-Weltmeister Marco Huck kehrt ins Schwergewicht zurück. Am Samstag, den 16. Juni kommt es zum Kampf gegen den Deutsch-Türken Yakup Saglam. SPOX gibt euch die Informationen zur Übertragung im TV und im Livestream und zur Ausgangslage vor dem Kampf.

Im April dieses Jahres gab der 33-Jährige sein Comeback bekannt. "Nach dem Karriereende von Wladimir Klitschko ist viel Bewegung in der Königsklasse des Boxens. Ich brenne darauf, wieder im Ring zu stehen. Und zwar im Schwergewicht", teilte Marco Huck auf der Homepage von Petkovic Boxing. Zuletzt hatte der Deutsche sechs Jahre lang im Cruisergewicht gekämpft.

Marco Huck - Yakup Saglam: Wann und wo findet der Kampf statt?

Der Schwergewichtskampf zwischen Marco Huck und Yakup Saglam findet am Samstag, den 16. Juni, statt. Das Duell ist der finale Höhepunkt der "Schwergewichts-Nacht", die um 20 Uhr startet. Zuvor werden noch elf weitere Kämpfe ausgetragen. Das Event steigt im Infinity Hotel in Unterschleißheim nahe München.

Posted by SPOX.com

Marco Huck gegen Yakup Saglam im TV oder Livestream sehen

Das komplette Event wird live im Free-TV bei Sport1 zu sehen sein. Zudem bietet der Sport-Sender einen kostenlosen Livestream auf der Webseite an. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr.

Marco Huck: Das Comeback im Schwergewicht

Hucks bisher einziger Kampf im Schwergewicht war am 25. Februar 2012. Gegen den Russen Alexander Powetkin verlor der Deutsche in Stuttgart nach Punkten. Anschließend kehrte Huck ins Cruisergewicht zurück.

Eigentlich hat der 33-Jährige eine beeindruckende Bilanz mit 40 Siegen in 46 Profikämpfen vorzuweisen. Vier seiner fünf Niederlagen steckte er allerdings in den letzten sechs Jahren ein.

Seinen letzten Kampf am 9. September vergangenen Jahres verlor Huck gegen den Ukrainer Oleksandr Ussyk durch technischen K.o.. In Form ist "Käpt'n Huck" eigentlich nicht. "Nach diesem Kampf weiß Marco genau, was ihn im Schwergewicht erwartet", sagte Nadine Rasche, eine Partnerin des Events.

Marco Huck: Die letzten fünf Kämpfe

Datum Gegner Ergebnis 09. September 2017 Oleksandr Ussyk Niederlage durch TKO in Runde 10 01. April 2017 Mairis Briedis Niederlage nach Punkten 19. November 2016 Dmytro Kutscher Sieg nach Punkten 27. Februar 2016 Ola Afolabi Sieg durch Aufgabe in Runde 10 14. August 2015 Krzysztof Glowacki Niederlage durch KO in Runde 11

Yakup Saglam: Der K.o.-König

Anders als Huck ist der in der Türkei geborene Yakup Saglam in bestechender Form. Seine letzte Niederlage steckte der 41-Jährige im Juni 2013 gegen den Neuseeländer Joseph Parker ein. Beeindruckend ist zudem der Fakt, dass Saglam 37 seiner 44 Profikämpfe vorzeitig gewann.

Yakup Saglam: Die letzten fünf Kämpfe