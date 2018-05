David Haye vor dem Rückkampf im Interview: "Ich bin froh über die Niederlage gegen Bellew"

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell ECM Prague Open Women Single Live WTA Prag: Halbfinale BMW Open Men Single Live ATP München: Viertelfinale Istanbul Open Men Single Live ATP Istanbul: Viertelfinale Matchroom Boxing Tony Bellew vs David Haye -

Weigh-In Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Halbfinale World Championship Russland -

Frankreich World Championship USA -

Kanada Basketball Champions League Ludwigsburg -

Monaco (Halbfinale) 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb World Championship Schweden -

Weißrussland World Championship Deutschland -

Dänemark Basketball Champions League AEK Athen -

Murcia (Halbfinale) Ligue 2 Nimes -

GFC Ajaccio Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad NHL Lightning @ Bruins (Spiel 4) MLB Indians @ Yankees NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 3) MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 1 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Finale A-League Newcastle -

Melbourne Victory BSL Fenerbahce -

Besiktas World Championship Schweiz -

Österreich World Championship Norwegen -

Lettland Primera División Girona -

Eibar BMW Open Men Single ATP München: Halbfinale Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua CEV Champions League (W) Conegliano -

Vakifbank Istanbul Premier League Lok Moskau -

Zenit Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Finale Premier League West Bromwich -

Tottenham Istanbul Open Men Single ATP Istanbul: Halbfinale Pro14 Munster -

Edinburgh World Championship Frankreich -

Weißrussland Primera División Bilbao -

Real Betis World Championship Finnland -

Südkorea Premiership Harlequins -

Exeter Premiership Saracens -

Gloucester Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Schachtjor Donezk -

Luhansk League One Rochdale -

Charlton Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Matchroom Boxing Tony Bellew vs David Haye MLB Indians @ Yankees Pro14 Scarlets -

Cheetahs Super Liga Roter Stern -

Subotica World Championship Tschechien -

Slowakei World Championship Dänemark -

USA MLB Cubs @ Cardinals Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NHL Penguins @ Capitals (Spiel 5) MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners NHL Jets @ Predators (Spiel 5) J1 League Hiroshima -

Kobe BMW Open Men Single ATP München: Finale Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 2 Primera División Malaga -

Alaves World Championship Österreich -

Russland World Championship Südkorea -

Kanada Liga ACB Fuenlabrada -

Valencia Serie A Udinese -

Inter Mailand Istanbul Open Men Single ATP Istanbul: Finale Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Championship Cardiff -

Reading Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby World Championship Schweden -

Tschechien Primera División Atletico Madrid -

Espanyol World Championship Deutschland -

Norwegen Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Liga ACB Gran Canaria -

Malaga Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox World Championship Slowakei -

Schweiz World Championship Lettland -

Finnland Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom NHL Bruins @ Lightning (Spiel 5) Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) MLB Angels @ Mariners Superliga Boca Juniors -

Union SF NHL Golden Knights @ Sharks (Spiel 6) MLB Cubs @ Cardinals Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 3 World Championship Weißrussland -

Russland World Championship Deutschland -

USA World Championship Schweden -

Frankreich World Championship Kanada -

Dänemark Primera División Leganes -

Levante MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Astros @ Athletics Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 4 World Championship Österreich -

Slowakei World Championship Südkorea -

Lettland 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb MLB Twins @ Cardinals World Championship Tschechien -

Schweiz World Championship Finnland -

Norwegen Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 5 World Championship Schweiz -

Weißrussland World Championship Deutschland -

Südkorea Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal World Championship Schweden -

Österreich World Championship Finnland -

Dänemark MLB Marlins @ Cubs Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand MLB Angels @ Rockies Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Viertelfinale -

Session 1 World Championship Slowakei -

Frankreich World Championship USA -

Lettland DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge MLB Giants @ Phillies BSL Tofas -

Trabzonspor World Championship Tschechien -

Russland World Championship Norwegen -

Kanada Premier League West Ham -

Man United Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Viertelfinale -

Session 2 MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Halbfinale -

Session 1 World Championship Frankreich -

Österreich World Championship Dänemark -

Norwegen Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Halbfinale -

Session 2 World Championship Weißrussland -

Tschechien World Championship USA -

Südkorea MLB White Sox @ Cubs European Challenge Cup Cardiff -

Gloucester MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe World Championship Slowakei -

Schweden World Championship Lettland -

Deutschland CEV Champions League Kedzierzyn-Kozle -

Volley Lube World Championship Österreich -

Russland World Championship Dänemark -

Südkorea European Rugby Champions Cup Leinster -

Racing 92 CEV Champions League Perugia -

Kasan Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Finale Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Lille MLB Athletics @ Yankees World Championship Kanada -

Finnland World Championship Russland -

Schweiz MLB White Sox @ Cubs Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon IndyCar Series Indycar Grand Prix Indianapolis Glory Kickboxing Glory 53: Lille BAMMA Bamma 35 MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers Liga ACB Bilbao -

Saski Baskonia Premiership Celtic -

Aberdeen FIA World Rallycross Championship 3. Lauf: Circuit Jules Tacheny Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag World Championship Norwegen -

USA Primera División Espanyol -

Malaga World Championship Frankreich -

Tschechien First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Liga ACB Teneriffa -

Barcelona MLB Athletics @ Yankees Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) MLB Rangers @ Astros World Championship Deutschland -

Finnland World Championship Schweiz -

Schweden MLB White Sox @ Cubs Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) MLB Twins @ Angels Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 1 World Championship Südkorea -

Norwegen World Championship Russland -

Slowakei 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland World Championship Kanada -

Lettland World Championship Tschechien -

Österreich MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 1 -

Session 1 Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 2 World Championship Finnland -

USA World Championship Schweiz -

Frankreich World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 1 -

Session 2 World Championship Kanada -

Deutschland World Championship Weißrussland -

Slowakei World Championship Lettland -

Dänemark World Championship Russland -

Schweden MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 2 -

Session 1 Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 3 World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 2 -

Session 2 MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 3 -

Session 1 Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 4 World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 3 -

Session 2 MLB Dodgers @ Marlins Premier League Darts Premier League: London Copa Libertadores Penarol -

Strongest MLB Cubs @ Braves

David Haye will im Rückkampf gegen Tony Bellew am Samstag Revanche für die Niederlage im März 2017 nehmen (19 Uhr auf DAZN).

Im Interview mit DAZN spricht der Brite über das erste Aufeinandertreffen der beiden Boxer, seine zukünftige Karriere und den Rückkampf.

DAZN: Herr Haye, wie lange hat es gedauert, bis Sie sich die Niederlage im ersten Kampf gegen Bellew noch einmal angesehen haben?

Haye: Ich hab es mir gleich am nächsten Tag angesehen. Und ich dachte mir: 'Was zum Teufel hast du da gemacht?' Das hat nicht nach mir ausgesehen, sondern nach jemandem, der viele meiner Kämpfe gesehen und versucht hat, mich zu kopieren. Als ob er keine Box-Grundlagen hätte, ein Neuling. Es war sehr schmerzhaft, das nochmal anzusehen.

David Haye über den ersten Kampf gegen Tony Bellew

DAZN: Dennoch hat es anfangs so ausgesehen, als würden Sie trotzdem gewinnen.

Haye: Bis zur sechsten Runde hat es sich auch so angefühlt - aber das Schicksal hatte mit meiner Verletzung wohl einen anderen Plan. Trotz der Niederlage war ich auf eins stolz: Ich habe mich in einer Situation wiedergefunden, in der es nicht gut für mich aussah. Und ich habe trotzdem gekämpft, bis es nicht mehr ging. Es ist gut zu wissen, dass ich das kann.

DAZN: Ist die Ausgangslage zum ersten Kampf gegen Bellew ähnlich?

Haye: Sie könnte unterschiedlicher nicht sein. Beim ersten Kampf habe ich Tony Bellew unterschätzt. Ich dachte, dass ich ihn schnell am Kinn treffen und so den Kampf gewinnen würde. Aber da lag ich falsch. Diese Denkweise hat mich in dieser Nacht ganz schön in die Bredouille gebracht. Es ist nicht so, dass der bessere Kämpfer gewinnt oder der bessere Athlet. Man muss in guter Verfassung und auch mental richtig eingestellt sein, wenn man in einen Kampf geht.

DAZN: Waren Sie vor dem letzten Kampf nicht gut in Form?

Haye: Ich habe nichts dafür getan, in bester Verfassung zu sein und habe doch gedacht, dass ich es wäre. Das war eine schmerzhafte Lektion fürs Leben. Aber ich bin auch froh über die Niederlage. Wenn ich ihn zum Beispiel in der ersten Runde K.o. geschlagen hätte, hätte ich mich in meiner falschen Denkweise bestätigt gefühlt und das hätte mir in einem Kampf gegen einen der Großen geschadet. Ich war physisch und psychisch nicht in der richtigen Verfassung. Dieses Mal habe ich einen neuen Trainer und eine neue Denkweise. Ich werde euch zeigen, dass die Hayemaker-Geschichte noch lange nicht vorüber ist.

David Haye über seine künftige Karriere

DAZN: Was reizt Sie noch am Boxen?

Haye: Mit 37 Jahren bin ich mittlerweile in einem Alter, in dem ich nicht boxe, weil ich es muss, sondern weil ich Ziele und Ambitionen habe. Ich könnte an einem schönen Strand leben, wenn ich wollte. Aber ich will hier sein. Ich genieße das Boxen und ich genieße die Herausforderung, wieder die Nummer eins zu werden.

DAZN: Planen Sie Ihre Karriere jetzt in der Hinsicht strategischer, dass Sie nicht sofort einen Kampf gegen Joshua fordern, sondern sich erst einmal gegen jemanden wie Parker oder Whyte beweisen wollen?

Haye: Das hängt von meiner Leistung gegen Bellew ab. Stand jetzt fühle ich mich so, als könnte ich jeden auf der Welt besiegen. Aber kommt das daher, weil ich so denke oder weil es so ist? Ich weiß es nicht. Man ist immer nur so gut wie sein letzter Kampf. Und mein letzter Kampf war eine Niederlage gegen Tony Bellew. Wie soll ich es also überhaupt nur in Erwägung ziehen, gegen einen Champion zu kämpfen, wenn ich nicht einmal Tony Bellew besiegen kann? Erst einmal muss ich meine Stärke beweisen.

David Haye: Statistiken und Infos zu seiner Karriere

Ringname Hayemaker Bilanz 28-3-0 K.o. 26 Größe 1,91 m Gewicht 102 kg Reichweite 198 cm Alter 37 Nation England Stil Linksauslage

David Haye über Anthony Joshua und Deontay Wilder

DAZN: Falls Anthony Joshua und Deontay Wilder aufeinandertreffen, könnten einer von ihnen das erste Mal in der Boxgeschichte alle vier Titel vereinen. Gibt Ihnen die Chance, gegen den Gewinner zu kämpfen noch zusätzliche Motivation?

Haye: Ich hatte schon einmal gegen Wladimir Klitschko die Möglichkeit, mehrere Titel zu vereinigen - und ich habe verloren. Das kann ich auf jeden Fall besser, obwohl ich jetzt 37 bin. In den sieben Jahren habe ich viel Erfahrung gewonnen. Ich fühle mich jetzt besser als damals. Das muss ich auch. Die Kontrahenten im Schwergewicht werden immer stärker und jünger.

David Haye über den ersten Kampf gegen Tony Bellew und seine künftige Karriere

David Haye über Anthony Joshua, Deontay Wilder und den Rückkampf gegen Tony Bellew