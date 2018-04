Boxen - David Haye gegen Tony Bellew: Livestream und Termin des Rückkampfs

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Tag 4 DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals Premier League Darts Premier League: Manchester MLB Mariners @ Indians Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile NFL NFL Draft: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks (Spiel 6) MLB Brewers @ Cubs Hungarian Open Men Single ATP Budapest: Viertelfinale Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Viertelfinale A-League Newcastle Jets -

Melbourne City Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Viertelfinale First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Premiership Leicester -

Newcastle Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants World Rugby Sevens Series Singapur: Tag 1 J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory BSL Besiktas -

Karsiyaka Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Halbfinale Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Hungarian Open Men Single ATP Budapest: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Halbfinale Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes NFL NFL Draft: Tag 3 Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Pro14 Edinburgh -

Glasgow Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) HBO Boxing Daniel Jacobs -

Maciej Sulecki MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants World Rugby Sevens Series Singapur: Tag 2 Primera División Getafe -

Girona Liga ACB Saski Baskonia -

Murcia Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Finale Eredivisie Feyenoord -

Sparta Hungarian Open Men Single ATP Budapest: Finale Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese FIA World Rallycross Championship 2. Lauf: Montalegre Premier League West Ham -

Man City Premiership London Irish -

Saracens Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Finale Superliga Gimnasia La Plata -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Liga ACB Estudiantes -

Real Madrid Primeira Liga Maritimo -

FC Porto MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp MLB Yankees @ Angels Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks BMW Open Men Single ATP München: Tag 2 MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins Copa Libertadores Nacional -

Santos MLB Orioles @ Angels BMW Open Men Single ATP München: Tag 3 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Tag 3 J1 League Kobe -

FC Tokyo MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Viertelfinale BMW Open Men Single ATP München: Tag 4 Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Viertelfinale Premier League Darts Premier League: Birmingham MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Halbfinale BMW Open Men Single ATP München: Viertelfinale Istanbul Open Men Single ATP Istanbul: Viertelfinale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Halbfinale World Championship Russland -

Frankreich World Championship USA -

Kanada Basketball Champions League Ludwigsburg -

Monaco (Halbfinale) 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb World Championship Schweden -

Weißrussland World Championship Deutschland -

Dänemark Basketball Champions League AEK Athen -

Murcia (Halbfinale) Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 1 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Finale World Championship Schweiz -

Österreich World Championship Norwegen -

Lettland Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua CEV Champions League (W) Conegliano -

Vakifbank Istanbul Premier League Lok Moskau -

Zenit Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Finale Premier League West Bromwich -

Tottenham Istanbul Open Men Single ATP Istanbul: Halbfinale World Championship Frankreich -

Weißrussland Primera División Bilbao -

Real Betis World Championship Finnland -

Südkorea Premiership Harlequins -

Exeter Premiership Saracens -

Gloucester Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna MLB Indians @ Yankees World Championship Tschechien -

Slowakei World Championship Dänemark -

USA MLB Cubs @ Cardinals Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners J1 League Hiroshima -

Kobe Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 2 Primera División Málaga -

Alavés World Championship Österreich -

Russland World Championship Südkorea -

Kanada Liga ACB Fuenlabrada -

Valencia Serie A Udinese -

Inter Mailand Istanbul Open Men Single ATP Istanbul: Finale Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby World Championship Schweden -

Tschechien Primera División Atletico Madrid -

Espanyol World Championship Deutschland -

Norwegen Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Liga ACB Gran Canaria -

Malaga Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox World Championship Slowakei -

Schweiz World Championship Lettland -

Finnland Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 3 World Championship Weißrussland -

Russland World Championship Deutschland -

USA World Championship Schweden -

Frankreich World Championship Kanada -

Dänemark Primera División Leganes -

Levante MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 4 World Championship Österreich -

Slowakei World Championship Südkorea -

Lettland 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb MLB Twins @ Cardinals World Championship Tschechien -

Schweiz World Championship Finnland -

Norwegen Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 5 World Championship Deutschland -

Südkorea MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees

Nach der Niederlage gegen Tony Bellew im März 2017 bekommt David Haye nun die Chance auf ein Revanche. Am Samstag, den 5. Mai, kommt es zum Rückkampf zwischen Bellew und dem ehemaligen Schwergewichtsweltmeister Haye. SPOX gibt euch die Informationen zur Übertragung im Livestream und zur Ausgangslage vor dem Kampf.

Eigentlich war der Rückkampf bereits für den 17. Dezember terminiert, aber Haye verletzte sich einen Monat zuvor am Arm, sodass das Event nun Anfang Mai steigt.

Tony Bellew - David Haye: Wann und wo findet der Kampf statt?

Der Schwergewichtskampf zwischen Tony Bellew und David Haye findet am Samstag, den 5. Mai, statt. Die Vorkämpfe an dem Abend beginnen um 19 Uhr, der Hauptkampf wird daher frühestens um 22 Uhr anfangen. Austragungsort ist die Londoner O2-Arena.

Live-Übertragung in Deutschland

In Deutschland und Österreich zeigt das Streamingportal DAZN den Kampf live und exklusiv. Auch in der Schweiz ist der Kampf über DAZN zu sehen.

Das "Netflix des Sports" überträgt zahlreiche Sportwettkämpfe live. Neben Fußball aus den europäischen Topligen sowie Spielen aus der NBA, NHL und NFL, zeigt DAZN auch viele Boxkämpfe, zuletzt etwa das Weltmeisterschaftsduell zwischen Anthony Joshua und Joseph Parker. DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, ihr könnt euch aber zuvor einen kostenlosen Probemonat sichern.

Weigh-In und Pressekonferenz im Livestream

DAZN zeigt sich nicht nur für die Übertragung des Fights verantwortlich. Auch die Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Kampf ist auf dem Streamingportal zu sehen. Am Freitag gibt es dann ab 13 Uhr das Weigh-In.

So lief der erste Kampf zwischen Tony Bellew und David Haye

Der erste Kampf zwischen Bellew und Haye fand am 4. März 2017 statt. Bereits in der sechsten Runde ging Haye damals zweimal zu Boden und verletzte sich am Knöchel. Von da an gewann Bellew zunehmend die Kontrolle und schickte Haye Ende der elften Runde in die Seile. Seine Trainer Shane McGuigan warf schließlich das Handtuch in den Ring, sodass Bellew durch Technische K.o. gewann.

Im Anschluss erkannte Haye Bellews Sieg als verdient an, da dieser der "weitaus bessere Kämpfer" gewesen sei.

Tony Bellew: Gelingt die Bestätigung der Überraschung?

Tony Bellew war vor dem ersten Aufeinandertreffen mit David Haye eigentlich im Cruisergewicht zuhause und dort WBC-Weltmeister. Sein Kampf gegen Haye war daher sein Debüt im Schwergewicht. Der Sieg gegen den einstigen Weltmeister im Schwergewicht war daher eine echte Überraschung. Im Rückkampf muss Bellew nun bestätigen, dass er auch im Schwergewicht erfolgreich sein kann.

Tony Bellew: Die letzten fünf Kämpfe

Datum Gegner Ergebnis 4. März 2017 David Haye Sieg durch TKO in Runde 11 15. Oktober 2016 BJ Flores Sieg durch KO in Runde 3 29. Mai 2016 Ilunga Makabu Sieg durch KO in Runde 3 12. Dezember 2015 Mateusz Masternak Sieg nach Punkten 5. September 2015 Arturs Kulikauskis Sieg durch TKO in Runde 5

David Haye: Kann der Altmeister nochmal angreifen?

David Haye ist vor allem durch sein provokantes Auftreten bekannt. Vor allem die Klitschko-Brüder beleidigte er immer wieder, bevor Wladimir einen Kampf einwilligte, in dem Haye letztlich seinen WBA-Titel verlor. Nach einem weiteren Kampf beendete er vorläufig seine Karriere, bevor er 2016 nach dreieinhalb Jahren zurückkehrte.

Nach zwei klaren Siegen war Bellew 2017 der erste echte Gegner und Haye verlor direkt. Nun kann er im Rückkampf zeigen, dass er trotz seiner 27 Jahre immer noch mithalten kann.

David Haye: Die letzten fünf Kämpfe