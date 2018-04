Boxen live auf DAZN: Amir Khan gegen Phil Lo Greco im Livestream

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Cup Fenerbahce -

Nach zweijähriger Wettkampfpause gibt der britische Boxer Amir Khan am Samstag (23.30 Uhr) gegen den Kanadier Phil Lo Greco sein Comeback im Boxring. Bereits vor dem Kampf attackierten sich beide Boxer verbal. SPOX gibt euch die Infos, wo ihr den Kampf verfolgen könnt und wer die beiden Kontrahenten sind.

Nachdem sich Khan bei seinem bisher letzten Kampf im Mittelgewicht probierte, kehrt er nun ins Weltergewicht zurück, wo Lo Greco bisher seine gesamte Profikarriere verbracht hat.

Amir Khan - Phil Lo Greco: Wann und wo findet der Kampf statt?

Der Kampf im Weltergewicht zwischen Amir Khan und Phil Lo Greco findet am Samstag, 21. April, um 23.30 Uhr statt. Austragungsort des Kampfes ist die Liverpooler Echo Arena.

Live-Übertragung in Deutschland

In Deutschland zeigt das Streamingportal DAZN den Kampf live.

Das "Netflix des Sports" überträgt zahlreiche Sportwettkämpfe live. Neben Fußball aus den europäischen Topligen sowie zahlreichen Spielen aus der NBA, NHL und NFL, zeigt DAZN auch zahlreiche Boxkämpfe, zuletzt etwa das Weltmeisterschaftsduell zwischen Anthony Joshua und Joseph Parker. DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, ihr könnt euch aber zuvor einen kostenlosen Probemonat sichern.

Eskalation bei der Pressekonferenz: Lo Greco attackiert Khan

Bereits im Vorfeld des Kampfes zeigten beide Boxer, dass sie sich nicht besonders gut leiden können. Bei der Pressekonferenz vor dem Kampf tönte Lo Greco in Anspielung an Khans Niederlage im letzten Kampf gegen Canelo Alvarez: "Nach der Niederlage gegen Canelo bist du in eine Negativsträhne geraten - du hast deine Familie und deine Frau verloren und dann gehst du raus und twitterst an den Schwergewichtsweltmeister. Was ist falsch mit dir, man?"

Khans Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Er schüttete Lo Greco umgehend den Inhalt seines Wasserglases ins Gesicht.

© getty

Amir Khan: Wie gut läuft das Comeback?

Auch wenn Amir Khan seit zwei Jahren nicht mehr im Ring stand, gilt er als Favorit. Schließlich war er im Halbweltergewicht bereits Weltmeister sowie Superweltmeister. In seinen vier Kämpfen im Weltergewicht ist er bisher noch unbesiegt, seine Niederlage gegen Alvarez kassierte er bei einem einmaligen Ausflug ins Mittelgewicht.

Die letzten fünf Kämpfe von Amir Khan

Datum Gegner Ergebnis 7. Mai 2016 Canelo Alvarez Niederlage durch K.o. in Runde 5 29. Mai 2015 Chris Algieri Sieg nach Punkten 13. Dezember 2014 Devon Alexander Sieg nach Punkten 3. Mai 2014 Luis Collazo Sieg nach Punkten 27. April 2014 Julio Diaz Sieg nach Punkten

Phil Lo Greco: Der große Unbekannte

Während Amir Khan also schon einige große Kämpfe bestritten hat und vor allem in Großbritannien eine bekannte Persönlichkeit ist, wartet Phil Lo Greco noch auf die ganz großen Erfolge. Zwar hat er von seinem 31 Profikämpfen 28 gewonnen, allerdings verlor er drei seiner letzten sechs Duelle.

Die Bilanz der jüngsten fünf Kämpfe von Phil Lo Greco