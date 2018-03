Boxen, Head-to-Head - Anthony Joshua vs. Joseph Parker: Schlacht um den Königsthron

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Championship Live Derby County -

Sunderland European Challenge Cup Live Newcastle -

Brive European Challenge Cup Live Pau -

Stade Francais MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics BSL Besiktas -

Banvit Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Bilbao -

Celta Vigo European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand NBA Hornets @ Wizards Coupe de la Ligue PSG -

Monaco MLB MLB Saisonstart MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) NCAA Division I Loyola Chicago -

Michigan MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NCAA Division I Kansas -

Villanova Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Los Angeles Glory Kickboxing Glory 52: Los Angeles A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 Eredivisie Groningen -

Ajax Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens Super Liga Lucani -

Roter Stern Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Premier League Rostow -

ZSKA Moskau NHL Bruins @ Flyers Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics Superliga Boca Juniors -

Talleres NHL Predators @ Lightning Championship Preston -

Derby County Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Basketball Champions League Monaco -

Banvit Championship Fulham -

Leeds MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco MLB Rays @ Yankees Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen CEV Champions League Cucine Lube Civitanova -

Trentino Diatec MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 MLB Mets @ Nationals Premier League Darts Premier League: Liverpool CEV Champions League (W) Novara -

Galatasaray Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers Copa Libertadores Estudiantes -

Santos World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 2 MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Serie A Benevento -

Juventus Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale MLB Rays @ Red Sox Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon MLB Mariners @ Twins Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 3 IndyCar Series IndyCar: Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix J1 League Gamba Osaka -

Kobe Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Primera División Levante -

Las Palmas Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng BSL Anadolu Efes -

Besiktas Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Premiership Exeter -

Gloucester Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo NBA Mavericks @ 76ers Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 MLB Athletics @ Angels Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs Primera División Villarreal -

Bilbao MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants CEV Champions League VfB Friedrichshafen -

Zaksa Kedzierzyn-Kozle Championship Aston Villa -

Cardiff MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers J1 League Kobe -

Urawa MLB Astros @ Twins Championship Wolverhampton -

Derby County MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Swiss Women's Championship Biel Women Single Samsung Open -

Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale Premier League Darts Premier League: Sheffield MLB Pirates @ Cubs Liga ACB Valencia -

Saski Baskonia MLB Yankees @ Red Sox

Am Samstag (22.45 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER) kommt es beim Vereinigungskampf zwischen Anthony Joshua und Joseph Parker zum ersten Aufeinandertreffen zweier aktueller Titelträger in Großbritannien. Auf dem Spiel stehen vor 80.000 Zuschauern im ausverkauften Principality Stadium in Cardiff die Schwergewichtsgürtel der WBO, IBF und WBA. Spox vergleicht die beiden Boxer im Head-to-Head.

Anthony Joshua vs. Joseph Parker: Vorbereitung

Wie auch vor seinen vergangenen Kämpfen bereitete sich Joshua in Sheffield mit seinem Coach Rob McCracken und Konditionstrainer Jamie Reynolds vor. Dennoch stellte AJ sein Training ein wenig um: Der IBF- und WBA-Titelträger gönnte sich mehr Pausen und Ruhephasen. "Wenn ich gut ausgeruht bin, ist meine Konzentration höher und ich habe mehr Energie", erklärte Joshua die Maßnahme.

Des Weiteren konnte AJ seinen letzten Gegner Carlos Takam als Sparringspartner für sich gewinnen. Joshuas Promoter Eddie Hearn fädelte die Übereinkunft mit dem Management des Linksauslegers ein.

Anthony Joshua: Statistiken und Infos zu seiner Karriere

Anthony Joshua Bilanz 20-0-0 K.o. 20 Größe 1,98 m Gewicht 109,9 kg Reichweite 208 cm Alter 28 Nation England Stil Linksauslage





Im Gegensatz zu Joshuas großer Entourage arbeitete Parker im Vorfeld des Kampfes mit einem relativ kleinen Team zusammen. Trumpfkarte im Kampf gegen AJ soll durch das Training vor allem die Beweglichkeit des Neuseeländers im Ring sein.

Um sich bestmöglich auf Joshua einstellen zu können, trainierte Parker mit dem Franzosen Tony Yoka zusammen. Vier Jahre nach Joshuas Erfolg bei den Olympischen Spielen holte Yoka im Jahr 2016 ebenfalls die Goldmedaille im Schwergewicht.

Ausschlaggebend für Parker war wohl vor allem die ähnliche Statur Yokas mit der des Briten. Nachdem sich Parker zuerst bei seinem Trainer Kevin Barry in Las Vegas vorbereitete, zog er für die letzte Phase nach London und trainierte in David Hayes Fitnessstudio.

Joseph Parker: Statistiken und Infos zu seiner Karriere

Joseph Parker Bilanz 24-0-0 K.o. 18 Größe 1,93 m Gewicht 107,2 kg Reichweite 193 cm Alter 26 Nation Neuseeland Stil Linksauslage





Das wohl größte Fragezeichen bei Parker sind die Auswirkungen zweier Ellenbogen-Operationen, denen sich der Neuseeländer Ende letzten Jahres unterzog. Diese Maßnahmen bestätigte Parkers Trainer Barry erst kürzlich und fügte an, dass Parker durch die Operationen "in weitaus besserer Verfassung als zuvor" sei.

SPOX-Urteil: Unentschieden

Anthony Joshua vs. Joseph Parker: Erfahrung

Auf den ersten Blick ist das Duell zwischen Parker und Joshua in Sachen Erfahrung ausgeglichen: Beide Boxer haben noch verhältnismäßig wenige Kämpfe in ihrer professionellen Boxkarriere hinter sich gebracht, beide sind bisher ungeschlagen.

Joshua jedoch sticht vor allem wegen seiner herausragenden K.o.-Quote heraus. 20 Kämpfe bestritt der Brite bisher, jedes Mal gewann er durch K.o. Im Gegensatz zu Parker hat er im Kampf gegen Wladimir Klitschko schon unter Beweis gestellt, dass er sich mit den ganz Großen des Boxsports messen kann.

Parker hat zwar bisher insgesamt mehr Kämpfe bestritten als AJ (24), gegen einen schweren Brocken der Größenordnung Klitschko musste er bisher aber noch nicht antreten. Zudem kennt Parker es nicht, in einem Rahmen wie dem im Principality Stadium vor 80.000 Fans anzutreten.

"Es ist allein schon großartig, überhaupt bei einem solchen Event dabei zu sein", sagte der als Außenseiter eingestufte Parker im Gespräch mit DAZN. Joshua hat in den Kämpfen gegen Klitschko und Takam zusammengenommen schon vor 168.000 Leuten geboxt und ist daher auf die Atmosphäre bestens eingestellt.

SPOX-Urteil: Vorteil Joshua

Anthony Joshua vs. Joseph Parker: Schlagkraft

20 Knockouts in 20 Kämpfen: Mit dieser unglaublichen Quote brach Joshua sogar Mike Tysons Rekord für die meisten K.o.-Siege in Folge. Bei dieser Bilanz wird schnell klar: Wo der 28-Jährige hinschlägt, wächst so schnell kein Gras mehr.

Ob der zwei Jahre jüngere Parker da mithalten kann, bleibt abzuwarten. Zwar hat der Neuseeländer mit 75 Prozent ebenfalls eine beeindruckende Knockout-Quote, doch mit der Schlagkraft von Joshua hat er normalerweise nicht. Interessant wird sein, ob die Schulteroperationen die Härte von Parkers Schlägen tatsächlich so gut wie angekündigt verbessert haben.

SPOX-Urteil: Vorteil Joshua

Anthony Joshua vs. Joseph Parker: Kinn

Joshuas Nehmerqualität ist eine der wenigen Schwachstellen, die einige Experten dem Boxer anlasten. Dadurch, dass AJ mit seinem Oberkörper manchmal steif bleibt, ergeben sich Lücken in seiner Deckung, die schon mehrmals ausgenutzt worden sind. Im Kampf gegen seinen Dauerrivalen Dillian Whyte wackelte der Brite im Ring bedenklich, gegen Klitschko landete er auf dem Ringboden. In einer frühen Phase seiner Karriere soll Joshua im Training von David Price sogar ausgeknockt worden sein. Allerdings bewies AJ zumindest in den wichtigen Kämpfen auch, dass er sich selbst nach Niederschlägen wieder erholen kann.

Über Parkers Kinn ist es hingegen schwierig, eine fundierte Prognose abzugeben. Der Kiwi kam wohl auch aufgrund seiner bisherigen Gegner noch nie wirklich in Wanken und steckte bisher alle Treffer gut weg. Alleine die Tatsache, dass Parker in seiner Karriere noch nie zu Boden ging, spricht jedoch eindeutig für die Nehmerqualitäten des Neuseeländers.

SPOX-Urteil: Vorteil Parker

Seite 1: Joshua vs. Parker im Head-to-Head: Vorbereitung bis Kinn

Seite 2: Joshua vs Parker im Head-to-Head: Ausdauer bis Fazit