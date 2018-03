Joshua vs. Parker: Showdown im Schwergewicht live und exklusiv auf DAZN

Premier League Do 01.03. Schenkt Auba heute Pep einen ein? World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin Indian Super League Bengaluru -

Die Antwort auf die Frage nach dem besten Schwergewichts-Boxer der Welt rückt näher. Klitschko-Bezwinger Anthony Joshua, der die Titel von IBF, IBO und WBA hält, und Joseph Parker, der den WBO Titel innehat, treffen am Samstagabend, 31. März (Uhrzeit noch nicht fixiert), in Cardiff zum Vereinigungskampf aufeinander. DAZN zeigt das Mega-Highlight live und exklusiv in Deutschland und Österreich, sowie nicht-exklusiv in der Schweiz.

Der Brite Joshua, der seine bisherigen 20 Profikämpfe allesamt durch KO gewinnen konnte - u.a. im April letzten Jahres gegen Wladimir Klitschko - trifft auf den ebenfalls unbesiegten Neuseeländer Parker, der 18 KOs bei 24 Siegen zu Buche stehen hat. DAZN zeigt den Kampf live und exklusiv in Deutschland und Österreich, sowie live und nicht-exklusiv in der Schweiz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzenkämpfe im #DAZNfightclub. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

John Gleasure, Chief Commercial Officer bei DAZN: "Wir sind stolz, dass wir diesen attraktiven Kampf der zwei weltbesten Boxer bei DAZN zeigen können. Dabei kommen auf Fans keine Extrakosten zu, denn DAZN bietet den Kampf im Rahmen des regulären monatlichen Abos an. Das ist ein weiterer Beweis für unser Versprechen, den besten Sport allen Fans verfügbar zu machen. Das gesamte Angebot von DAZN gibt es für einen einzelnen, günstigen Preis."

Eddie Hearn, Group Managing Director bei Matchroom Sport: "Dieses Aufeinandertreffen ist episch: Der atemberaubende Schwergewichts-Vereinigungskampf zwischen zwei jungen, furchtlosen und unbesiegten Champions! Wir freuen uns sehr, dass durch unsere Partnerschaft mit DAZN noch mehr Boxfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit haben, Zeugen dieser besonderen Boxnacht zu werden."

#DAZNfightclub: Kovalev vs. Mikhalkin, Wilder vs. Ortiz, Valdez vs. Quigg bei DAZN

Boxfans können auf DAZN die wichtigsten Entscheidungskämpfe live und auf Abruf verfolgen. Am ersten Märzwochenende steigt die mit großer Spannung erwartete Halbschwergewichts-Titelverteidigung von Sergey Kovalev gegen Igor Mikhalkin. Außerdem wird um den fünften relevanten Schwergewichtstitel geboxt: Deontay Wilder (39 Siege / 38 KOs) verteidigt seinen WBC-Gürtel gegen den ebenfalls ungeschlagenen Luis Ortiz. DAZN zeigt beide Kämpfe live am 4. März ab 03:00 Uhr früh. Eine Woche später kämpfen Oscar Valdez und Scott Quigg bei DAZN um die WBO Federgewichtskrone - los geht dieser Kampf am Sonntag, den 11. März ab 03:00 Uhr früh.

Sportfans sehen alle Kämpfe bei DAZN ohne Pay-per-View Aufpreis. DAZN gibt es im ersten Monat gratis. Danach kostet DAZN € 9,99 monatlich, wobei das Abonnement jederzeit monatlich kündbar ist.

Weitere Informationen unter www.dazn.com/fightclub. Video- und Bildmaterial finden Sie hier.