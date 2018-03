Boxen - Anthony Joshua vs. Joseph Parker: "Ich hoffe, dass Parker die Welt schockiert"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 BSL Anadolu Efes -

Tofas NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Pressekonferenz Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 3 Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Public Workout Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 4 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast League One Blackburn -

Bradford MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In Championship Brentford -

Sheffield Utd European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics BSL Besiktas -

Banvit Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand NBA Hornets @ Wizards Coupe de la Ligue PSG -

Monaco MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham NHL Bruins @ Flyers Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning Championship Preston -

Derby County Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Basketball Champions League Monaco -

Banvit Championship Fulham -

Leeds MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco MLB Rays @ Yankees Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 MLB Mets @ Nationals Premier League Darts Premier League: Liverpool CEV Champions League (W) Novara -

Galatasaray Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Serie A Benevento -

Juventus Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale MLB Rays @ Red Sox Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon MLB Mariners @ Twins Premier League Brighton -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels IndyCar Series IndyCar: Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix J1 League Gamba Osaka -

Kobe Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Primera División Levante -

Las Palmas Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Premiership Exeter -

Gloucester Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo NBA Mavericks @ 76ers Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins Primera División Valencia -

Espanyol Serie A Milan -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier MLB Athletics @ Angels Superliga Talleres -

Independiente Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers

Boxen der Extraklasse steht auf dem Programm! Am Samstag kommt es in Cardiff zum WM-Fight im Schwergewicht zwischen Anthony Joshua und Joseph Parker (22.45 Uhr LIVE auf DAZN). Wer wird den Fight gewinnen und warum? Wird Joshua das Schwergewichtsboxen über Jahre dominieren? SPOX diskutiert im Panel mit DAZN-Kommentator Jan Platte, Attila Revada (Chefredakteur German Fight News), Elias Stefanescu (Chefredakteur Ground and Pound) und SPOX-Redakteur Felix Götz.

Joshua wird das Schwergewichtsboxen trotz Wilder auf Jahre dominieren

Attila Revada: Joshua boxt zwar intelligenter und ist vor allem talentierter, aber Wilder ist eine echte Rampensau, der den Ring in ein Schlachtfeld verwandeln kann. Also kurz gesagt: Nein! Auch weil noch ein oder zwei Kämpfer dazustoßen werden, die im Moment nur Experten auf dem Zettel haben.

Elias Stefanescu: Die Aussage ist gewagt, da ich denke, dass gerade Deontay Wilder durch seinen unorthodoxen Stil genau der Gegner ist, der das größte Potential hat, um Joshua zu besiegen. Zwar sah der Bronze Bomber nicht perfekt aus in seinem letzten Kampf. Er zeigte Schwächen, doch gleichzeitig bewies er ein riesiges Kämpferherz. Auch Joshua hat sich in seinem letzten Duell gegen Carlos Takam nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Der Kampf zwischen den beiden K.o.-Maschinen muss endlich folgen. Der Sieger wird das Schwergewichtsboxen vorerst regieren.

Jan Platte: Anders als Attila und Elias stimme ich dieser These zu. Das liegt daran, dass Joshua eine unglaubliche Energie hat und außerdem bringt er im Paket für mich am meisten mit von allen Boxern, die sich derzeit im Schwergewicht tummeln. Joshua ist außerdem lernwillig, hat eine gute bescheidene Art und er weiß genau, woran er noch arbeiten und wo er sich verbessern muss. Er ist für mich die dominante Figur - eben auch von seinem Auftreten her. In puncto Selbstbewusstsein steht Wilder AJ in überhaupt gar nichts nach, er ist aber, was das Boxerische betrifft, noch um einiges limitierter. Joshua hingegen ist einfach ein Naturtalent. Und für jemanden, der so spät zum Boxen gekommen ist, boxt er auch noch richtig gut. Er hat vor allem auch schon große Leute geboxt - wie Klitschko zum Beispiel. Ich traue Joshua vor allen Dingen zu, diese dominante Figur zu bleiben, weil er mit Schlaghärte, Feingefühl und Beweglichkeit einfach das beste Paket von allen hat.

Klitschko vs. Joshua: Imposantes Wembley! Die Hütte brennt! © getty 1/21 Die Ruhe vor dem Sturm: Am Nachmittag vor dem Showdown zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua ist das Wembley Stadium in London noch leer. Imposant ist die Szenerie aber dennoch © getty 2/21 Da der Kampf des Jahres unter freiem Himmel ausgetragen wird, werden Vorkehrungen für typisch britisches Wetter getroffen. Ein Konstrukt um den Ring soll im Ernstfall die Boxer davor schützen, nass zu werden. Zumindest vor Beginn sieht alles gut aus © getty 3/21 Natürlich geht es schon vor dem Hauptkampf des Abends im Seilgeviert zur Sache. Aus deutscher Sicht verläuft der Abend aber nicht gerade erfreulich. Nina Meinke (r.) will den vakanten International-Gürtel der WBA im Leichtgewicht von der Insel entführen © getty 4/21 Gegen ihre britische Gegnerin, Katie Taylor, die in vier Kämpfen als Profi ungeschlagen ist, sieht Meinke, die von Sven Ottke trainiert wird, aber wenig Land. Taylor dominiert von Anfang an das Geschehen. Und dann kommt auch noch ein Cut dazu © getty 5/21 Eigentlich ist der Kampf auf zehn Runden angesetzt. Referee Howard Foster hat in Durchgang sieben allerdings genug gesehen. Taylor, die zuvor alle sechs Runden für sich entscheiden konnte, hat es geschafft. Die Olympiasiegerin 2012 ist Weltmeisterin © getty 6/21 Je später der Abend wird, desto imposanter die Kulisse! Alles ist gerichtet für das Duell der Giganten! © getty 7/21 Und dann ist die Halle soweit! Michael Buffer macht noch einmal den Stimmungs-Check und was er hört, scheint ihn zu beeindrucken © getty 8/21 Was für eine Kulisse! © getty 9/21 Pure Konzentration! Klitschko macht sich als erster Boxer auf den Weg zum Ring © getty 10/21 Und dann kommt Anthony Joshua. Was ein Aufriss! © getty 11/21 Das schindet Eindruck! Auch bei Klitschko? © getty 12/21 Dann ging es los - und wie! © getty 13/21 Beide landen harte Treffer beim Gegenüber © getty 14/21 Klitschko geht zuerst zu Boden ... © getty 15/21 ... und für einen kurzen Moment hält sich Joshua für den Sieger. Doch Klitschko rafft sich schnell wieder auf © getty 16/21 Und wenige Sekunden später liegt Joshua am Boden! Das erste Mal in seiner Karriere! © getty 17/21 Vorausgegangen war dieser heftige Treffer Klitschkos © getty 18/21 Doch auch der Brite schafft es wieder auf die Beine. Der erbitterte Kampf geht weiter © getty 19/21 In der 11. Runde fällt die Entscheidung! Klitschko geht erst zum zweiten, dann zum dritten Mal zu Boden. Er rafft sich noch zweimal auf, doch dann vermöbelt Joshua ihn in den Seilen. Knockout! © getty 20/21 Geschafft! Joshua ist sichtlich erleichtert - und hat anschließend eine noch breitere Brust als je zuvor © getty 21/21 Und dann bekommt er Titel: die Schwergewichtsgürtel der WBA, der IBF sowie der IBO

Felix Götz: Ich bin bei dieser These ganz bei Jan. Und würde neben den genannten Stärken, die zweifelsohne Joshua und Wilder haben, auch ein besonderes Augenmerk auf die Persönlichkeit legen. Joshuas klarer Kopf, den er nach komplizierter Vergangenheit längst hat, wird ihm in der Zukunft enorm helfen. Er ist deswegen ja nicht weniger selbstbewusst als Wilder, der häufiger den Maulhelden heraushängen lässt. Wir alle wissen, wie schmal der Grat zwischen einem gesunden Selbstbewusstsein und einer Arroganz, die zu ungesunder Überheblichkeit führt, ist. Ich erinnere nur an folgendes Wilder-Zitat: "Floyd Mayweather werde ich ganz sicher überstrahlen." Vom Kopf her hat Joshua die besseren Voraussetzungen für eine langfristig große Karriere als Wilder.

