Anthony Joshua im Interview: "Die Leute haben schon Millionen wie mich gesehen"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast League One Blackburn -

Bradford MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In Championship Brentford -

Sheffield Utd European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics BSL Besiktas -

Banvit Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Bilbao -

Celta Vigo European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand NBA Hornets @ Wizards Coupe de la Ligue PSG -

Monaco MLB MLB Saisonstart MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) NCAA Division I Loyola Chicago -

Michigan MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NCAA Division I Kansas -

Villanova Glory Kickboxing Glory Super Fight Series Glory Kickboxing Glory 52 A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 Eredivisie Groningen -

Ajax Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Premier League Rostow -

ZSKA Moskau NHL Bruins @ Flyers Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics Superliga Boca Juniors -

Talleres NHL Predators @ Lightning Championship Preston -

Derby County Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Basketball Champions League Monaco -

Banvit Championship Fulham -

Leeds MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco MLB Rays @ Yankees Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen CEV Champions League Cucine Lube Civitanova -

Trentino Diatec MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 MLB Mets @ Nationals Premier League Darts Premier League: Liverpool CEV Champions League (W) Novara -

Galatasaray Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers Copa Libertadores Estudiantes -

Santos World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 2 MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Serie A Benevento -

Juventus Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale MLB Rays @ Red Sox Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon MLB Mariners @ Twins Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 3 IndyCar Series IndyCar: Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix J1 League Gamba Osaka -

Kobe Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Primera División Levante -

Las Palmas Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng BSL Anadolu Efes -

Besiktas Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Premiership Exeter -

Gloucester Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo NBA Mavericks @ 76ers Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier MLB Athletics @ Angels Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs Primera División Villarreal -

Bilbao MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants CEV Champions League VfB Friedrichshafen -

Zaksa Kedzierzyn-Kozle Championship Aston Villa -

Cardiff MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers J1 League Kobe -

Urawa MLB Astros @ Twins Championship Wolverhampton -

Derby County MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers

Am Samstag trifft Anthony Joshua im Fight des Jahres auf Joseph Parker (22.45 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER). In dem Vereinigungskampf der beiden noch ungeschlagenen Champions geht es um die Schwergewichtsgürtel der WBO, IBF und WBA.

Im exklusiven Interview mit DAZN spricht der Brite über seine Karriere, seine Werte und Ikonen - und die teuflische Schnelligkeit seines Gegners.

DAZN: Anthony, wie sind Sie eigentlich zum Boxen gekommen?

Anthony Joshua: Die meisten Sportarten, die ich als Kind ausprobiert habe, waren Mannschaftssportarten wie Fußball. Heute würde ich sagen, dass ich dafür nicht diszipliniert genug war: Das Problem an Teamsportarten ist, dass man sich ein- und auswechseln lassen kann. Beim Boxen habe ich im Training und in den Kämpfen dann gemerkt: Hier geht das nicht. Entweder ich hänge mich rein oder ich lasse es. Ich habe entschieden, mich reinzuhängen und habe die Disziplin lieben gelernt, die mit dem Sport einhergeht.

DAZN: Haben Sie in Ihrer Anfangszeit gemerkt, dass Sie ein besonderes Talent fürs Boxen haben?

Joshua: So etwas wie natürliches Talent gibt es selten. Und wenn man nur Talent für etwas hat, reicht das nicht. Man muss hart arbeiten. Ich glaube der Großteil meines bisherigen Erfolges kommt von meiner harten, ehrlichen Arbeit. Ich bin sehr gut darin zu beobachten und es dann nachzumachen. Ich habe die letzten zehn Jahre damit zugebracht, Kämpfer zu studieren und Kämpfer zu finden, von denen ich lernen kann. Deshalb werde ich mich immer verbessern.

Anthony Joshua über seinen schnellen Aufstieg in der Boxszene

DAZN: 2012 haben Sie die olympische Goldmedaille gewonnen. Wie haben Sie auf den Erfolg und das plötzliche Interesse über Nacht reagiert?

Joshua: Ich wollte noch größer werden. Ich verstehe die Macht der Medien. Also habe ich meine Geschichte vom Boxen erzählt. Dass es nicht nur um rohe, brutale Gewalt geht. Ich wollte nicht als diese dunkle Gestalt angesehen werden. Ich wollte den Leuten erzählen, dass es beim Boxen um mehr geht: Disziplin, eine gesunde Lebensweise, soziale Themen, da so viele Leute aus verschiedenen Umfeldern aufeinandertreffen. Ich liebe das Boxen aus diesen Gründen. Das ist es, was das Boxen für mich ausmacht und das wollte ich den Leuten vermitteln.

Anthony Joshua: Statistiken und Infos zu seiner Karriere

Anthony Joshua Bilanz 20-0-0 K.o. (Qoute) 20 Größe 1,98 m Gewicht 113 kg Reichweite 208 cm Alter 28 Nation England Stil Linksauslage

DAZN: Sie wirken sehr selbstbewusst im Umgang mit den Medien. Mussten Sie das trainieren?

Joshua: Ich habe eine große Familie. Wo ich aufgewachsen bin, kannte jeder jeden. Ich war immer von vielen Leuten umgeben, das war ein Segen. Ich kann mich an meine Anfänge im Amateur-Boxen erinnern: Bei den Kämpfen waren immer 15 Leute dabei. Man war nie allein, das hat geholfen. Ich war niemals jemand, der an der Seite gestanden ist und auf den Boden gekuckt hat. Ich war immer unter Leuten und war für Scherze aufgelegt, bis es an der Zeit war, an die Arbeit zu gehen.

DAZN: Ihr Aufstieg in der Boxszene ging ungewöhnlich schnell. Hatten Sie vor Ihrem ersten Weltmeisterschaftskampf vor fast genau zwei Jahren Zweifel?

Joshua: Ich erinnere mich gut. Ich hatte gerade um den britischen Titel gekämpft und ihn gewonnen, dann kam die Möglichkeit, um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Normalerweise ist es in Großbritannien so: Man beginnt auf dem britischen Niveau, steigt dann zum europäischen Niveau auf und kämpft sich schließlich bis in die Weltklasse hoch. Wir haben das britische Level praktisch übersprungen und das europäische Level wurde gleich zum Weltlevel. Mein Coach hat mir damals gesagt: "Das ist eine Chance, die du ergreifen musst. Aber pass auf: Wenn du einmal den Schritt zum Championship-Level machst, gibt es kein Zurück." Ich habe gesagt: "Packen wir's an. Darum sind wir hier." Also haben wir seit meinem 16. Kampf um Weltmeisterschaften gekämpft.

DAZN: Sie und Ihr Coach Robert McCracken scheinen bisher immer die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Welche Rolle spielt Ihr Trainer für den Erfolg?

Joshua: Wenn du irgendetwas über mein Boxen wissen willst, musst du ihn fragen. Er ist das Mastermind hinter allem. Er hat mehr Erfahrung als ich und ich vertraue seinen Ratschlägen.

Anthony Joshua über den Kampf gegen Klitschko

DAZN: Waren Sie auch vor dem Klitschko-Kampf einer Meinung?

Joshua: Einen Vereinigungskampf gegen einen der Besten aller Zeiten zu führen - dieses Angebot konnte ich nicht ablehnen. Es ging schließlich um die IBF, WBA und IBO-Titel. Eigentlich sollten wir am 10. Dezember in Manchester kämpfen. Im Nachhinein war es ein Segen, dass das nicht geklappt hat. Weil Wladimir den Kampf wegen einer Verletzung verschieben musste, konnten wir schließlich im Wembley-Stadion kämpfen. Das war Schicksal. Es wurde eine große Nacht für den Boxsport. Ich habe gewonnen, aber auch Wladimir hat an Popularität und Respekt gewonnen, weil er wie ein Champion gekämpft hat.

Pressestimmen zu Klitschko vs. Joshua © The Guardian 1/14 Der englische Guardian berichtet von einem epischem Kampf © Daily Star 2/14 Wenn es nach dem Daily Star geht, lieferten sich die beiden Athleten einen historischen Kampf. Direkt daneben werden Romelu Lukaku und Jürgen Klopp thematisiert © Mirror 3/14 Der Mirror räumt dem Kampf des Jahrhunderts da schon mehr Platz ein... © Mirror 4/14 ...und gönnt dem Battle gleich mehrere Aufmacher - deshalb gibt es von uns auch zwei Screenshots © The Sun 5/14 Ein klassischer Sun-Titel: "BISH, BASH, JOSH" - einfach herrlich! © Sky Sports 6/14 Manchmal ist weniger mehr - so auch bei Sky Sports. Einfach nur episch! © Dailymail 7/14 Auch die Dailymail lässt sich nicht lumpen und zeigt zahlreiche Bilder vom Spektakel. Mit den Überschriften ist dann aber auch eigentlich alles gesagt © Telegraph 8/14 "Joshua sorgt spät für atemberaubenden Stillstand" - so lässt der Telegraph den Abend Revue passieren © BBC 9/14 Wir präsentieren die vergleichsweise doch sachlich angehauchte BBC: "Joshua stoppt Klitschko in der 11. Runde" - absolut richtig! © ESPN 10/14 Bei ESPN schafft es der Kampf zwar nicht ganz nach oben, aber relativ prominent kann man doch etwas zu Joshua und Klitschko finden © Bild 11/14 Die deutschen Kollegen von der Bild platzieren den Kampf maximal prominent. Die Frage nach dem Karriereende von Klitschko gibt es obendrauf © SPON 12/14 Bei SPON kommt das Wortspiel zu Joshuas Triumph nicht an den Meister-Bayern vorbei © SportBild 13/14 "Wembley-Wahnsinn!" - die Sport Bild würdigt dem Kampf eine schöne Alliteration © Sport1 14/14 Eingerahmt von der Bayern-Meisterschaft hat Sport1 den "Mega-Kampf" als ersten Aufmacher thematisiert

DAZN: Vor dem Klitschko-Kampf haben Sie trotz Ihrer Erfolge gesagt: "Ich habe noch nichts erreicht." Denken Sie immer noch so?

Joshua: Langsam aber sicher denke ich, dass ich etwas erreicht habe. Aber ich habe die Geschichte des Boxens recherchiert und muss mir eins immer vor Augen halten: Ich bin nicht der erste, der das erreicht hat. Ich bin nicht der erste Schwergewichtschampion, den dieses Land und die Welt hatte. Darum muss ich mir immer ins Gedächtnis rufen, nicht abzuheben. Die Leute haben schon Millionen wie mich gesehen. Das hilft es mir, einen klaren Kopf zu behalten.

Anthony Joshua über seinen rasanten Aufstieg in der Boxszene

Anthony Joshua über den Parker-Kampf und künftige Gegner