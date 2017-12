Guillermo Rigondeaux und seine Flucht aus der Heimat: Die etwas andere Kuba-Krise

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! European Rugby Champions Cup Glasgow -

In der Nacht auf Sonntag kämpfen Guillermo Rigondeaux und Vasyl Lomachenko um den WBO-Weltmeistertitel im Super-Federgewicht (So., 3 Uhr live auf DAZN). Es ist ein Duell der Extraklasse im Madison Square Garden - und nur möglich, weil Rigondeaux vor einigen Jahren zwei waghalsige Fluchtversuche aus seiner Heimat Kuba unternommen hat. Mithilfe der "deutschen Mafia" - und ganz zum Ärger des damaligen Diktators Fidel Castro.

Was in Brasilien die Liebe zum Fußball und in den USA die Liebe zum Baseball ist, ist in Kuba das Boxen. Das Duell Mann gegen Mann ist ein Volkssport: 37 Goldmedaillen gewann der Karibik-Staat bisher bei Olympischen Spielen, so viele wie kaum ein anderes Land. Die Faustkämpfer werden auf den Straßen von Havanna gefeiert und als Helden verehrt.

Einer dieser Helden war Guillermo Rigondeaux. "El Chacal", so sein Kampfname, galt schon zu seinen Anfängen als kommender Superstar. Mit gerade einmal 20 Jahren gewann er im Jahr 2000 zum ersten Mal Olympisches Gold, vier Jahre später in Athen zum zweiten Mal. Mehrfach kürte sich der nur 1,64 Meter große Rechtsausleger zum kubanischen Meister im Bantamgewicht (bis 53,5 Kilo). Von sagenhaften 463 Amateurkämpfen verlor er lediglich zwölf.

Ja, Rigondeaux war so etwas wie das Aushängeschild der kubanischen Sportkultur. Jemand, den nicht nur die einfachen Bürger bewunderten, sondern der auch die volle Anerkennung von Staatspräsident Fidel Castro sicher hatte.

Bis zu diesem einen Abend im Juli 2007.

Diesem Abend, der das Leben des damals 27-Jährigen vollkommen verändern sollte - und der zu einem der größten Sport-Skandale der jüngeren Geschichte Kubas führte.

Rigondeaux setzt sich in Brasilien ab

Aber der Reihe nach: Rigondeaux nahm damals an den Panamerikanischen Spielen in Rio de Janeiro teil. Mit seinem 104. Sieg in Folge kämpfte er sich vor bis ins Viertelfinale, ein Ende der Erfolgsserie war nicht in Sicht.

Doch während sich die gegnerische Mannschaft für den Viertelfinal-Fight bereit machte, fehlte von Rigondeaux noch wenige Minuten vor dem ersten Glockenschlag jede Spur. In der Veranstaltungshalle? Im Trainingsraum? In der Umkleide? Nirgends war der 1,64 Meter große Favorit zu finden. Wie vom Erdboden verschluckt, sorgte er mit seinem Nichterscheinen für seine erste Niederlage seit Ewigkeiten.

Was zu diesem Zeitpunkt niemand im kubanischen Lager wusste: Rigondeaux und sein Teamkollege Erislandy Lara waren bei einem Discobesuch in Rio untergetaucht. Statt wie geplant in die kommunistische Heimat zurückzukehren, unterschrieb das Duo beim Hamburger Boxstall Arena Box-Promotion einen Profivertrag. Statt weiter das Leben eines einfachen Amateurboxers zu führen, winkte in Deutschland nun das große Geld.

Die besten Sprüche aus dem Boxen © getty 1/24 "Madrid oder Mailand? Hauptsache Italien!" Jeder kennt den Spruch von Andreas Möller. Doch nicht nur Fußballer hauen mit dem Mundwerk auf die Pauke. Auch mancher Boxer hatte schon verbale Ergüsse. Eine Auswahl… © getty 2/24 "Nun boxen Sie mal schön, aber vergessen Sie nicht, dass wir mit den Amerikanern jetzt befreundet sind." (Bundeskanzler Konrad Adenauer zu Hein ten Hoff, als dieser 1952 zu einem Kampf in die USA aufbrach) © getty 3/24 "Ich bin im Madison Square Garden, wo ich gerade die Scheiße aus mir herausgeprügelt bekomme." (Willie Pastrano auf die Frage des Ringarztes, ob er weiß, wo er sich gerade befindet) © getty 4/24 "Ich bin fett wie ein Schwein. Aber ich werde dich trotzdem schlagen." (Tyson Fury vor dem letztlich geplatzten Fight gegen Wladimir Klitschko) © getty 5/24 "Was man vom Mond zu sehen glaubt, ist, dass er leuchtet. Doch er benutzt nur die Sonne. So ist es mit Frazier: Er ist der Mond, Muhammad Ali die Sonne." (Muhammad Ali über seinen Rivalen Joe Frazier) © getty 6/24 "Plötzlich wachte ich auf, lag auf dem Boden und der Ringrichter starrte mir ins Gesicht und brüllte: sechs, drei, sieben, fünf!" (Lennox Lewis auf die Frage, wie er seine K.o.-Niederlage gegen Oliver McCall erlebt hat) © getty 7/24 "Torsten May ist nicht WM-würdig. Der trinkt und raucht nicht." (Ralf Rocchigiani, als er gegen Torsten May verlor) © imago 8/24 "Es gab schon viele Weltmeister, die Alkoholiker wurden. Aber ich bin der erste Alkoholiker, der Weltmeister wurde." (Eckhard Dagge, Superweltergewichts-Weltmeister 1976) © getty 9/24 "Meine Frau buht mich aus, wenn wir Sex haben. Sie weiß, dass mich das anmacht." (Der frühere Weltmeister Hector Camacho) © getty 10/24 "Keiner versteht, warum Holyfield gegen Tyson kämpfen will. Wäre es nicht einfacher, sich vor einen fahrenden Zug zu stellen?" (Ex-Boxer Michael Moorer, links im Bild, vor Evander Holyfields Sieg gegen Mike Tyson) © getty 11/24 "Was will er tun, wenn ich ihm aufs Maul haue? Hürdenlaufen?" (Tysons Reaktion zur Bemerkung, dass sein Gegner Bruce Seldon ein beeindruckender Leichtathlet sei) © getty 12/24 "Es gibt keine Traumkämpfe - es gibt nur Traumgagen." (Dariusz Michalczewski, WBO-Weltmeister im Halbschwergewicht) © getty 13/24 "Wie können diese Leute es wagen, mich mit ihren primitiven Fähigkeiten herauszufordern?" (Tyson nach seinem Sieg in Runde fünf gegen Frank Bruno 1989) © getty 14/24 "Ich boxe umsonst gegen Lloyd Honeyghan - solange die Börse stimmt." (Ex-Weltergewichts-Weltmeister Marlon Starling vor seinem Kampf gegen Lloyd Honeyghan) © getty 15/24 "Du läufst 45 Minuten, trainierst anderthalb Stunden lang, und den Rest der Zeit hängst du rum und reißt das Maul auf." (Ex-Schwergewichtler Randall Cobb, rechts im Bild, über das Leben eines Boxers) © getty 16/24 "Jedes Mal, wenn ich den Namen Joe Louis höre, fängt meine Nase an zu bluten." (Tommy Farr Jahre nach seiner 1937 erlittenen Niederlage gegen Joe Louis, im Bild) © getty 17/24 "Das Ohr ist durch einen Schlag abgefallen." (Tyson zu Ringrichter Mills Lane nach dem berühmten Ohrbiss gegen Holyfield) © getty 18/24 "Shakespeare? Ich habe noch nie von ihm gehört. Eines ist sicher: Ich vermöble den Penner." (Schwergewichtler Tony Galento auf die Frage, was er von William Shakespeare hält) © getty 19/24 "Sicher, es gab Verletzungen und Todesfälle im Boxsport - aber keine ernsthaften." (Alan Minter, früherer Europa- und Weltmeister im Mittelgewicht, rechts im Bild) © getty 20/24 "Alle Kämpfer sind Prostituierte und die Promoter ihre Zuhälter." (Ex-Schwergewichts-Weltmeister Larry Holmes, links im Bild) © getty 21/24 "Einmal war ich für zwei Wochen auf Diät. Alles was ich verloren habe, waren zwei Wochen." (Ex-Schwergewichts-Weltmeister George Foreman, links im Bild) © getty 22/24 "Warum habt ihr gedacht, dass er schlauer rauskommt? Er war für drei Jahre im Gefängnis, nicht in Princeton." (Promoter Dan Duva über Tyson, als er sich erneut mit Don King eingelassen hatte) © getty 23/24 "Luan hat fantastisch verloren." (Dariusz Michalczewski nach dem Kampf zwischen Luan Krasniqi und Lamon Brewster) © getty 24/24 "Wer davon träumt, mich zu schlagen, sollte aufwachen und sich dafür entschuldigen." (Muhammad Ali)

Fidel Castro spricht von "deutscher Mafia"

Pikant: Die Hamburger um ihren berüchtigten Besitzer Ahmet Öner hatten nur kurz zuvor bereits drei weitere kubanische Amateurboxer unter Vertrag genommen. Ein Geschäft, an dem im vermeintlichen Idealfall nicht nur die jungen Sportler und europäischen Promoter verdienen, sondern auch Fluchthelfer und Schlepperbanden in Mittelamerika.

"Ich habe die Lebensphilosophie eines Rebells und wollte helfen", erzählt Öner im Gespräch mit SPOX: "Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, weil wir das Richtige wollten. Die Fehler machten Castro und sein antidemokratisches Regime, das die Freiheit der Menschen einschränkte."

Als Kuba von dem Vorhaben Wind bekam, sprach Castro wutentbrannt von der "deutschen Mafia", die "sich der Auswahl, des Kaufes und der Förderung kubanischer Boxer bei internationalen Turnieren" annehme und "raffinierte psychologische Methoden und viele Millionen Dollar" benutze, um diese anzulocken.

Den Arena-Pressesprecher Malte Müller-Michaelis beschimpfte er als "kapitalistischen Piranha", wie dieser gegenüber SPOX berichtet: "Ich fand das lustig, Sorgen hatte ich deswegen nicht. Aber ich hätte zu der Zeit auch nicht auf Kuba Urlaub gemacht." Es sei "eine wilde und verrückte Zeit" gewesen, so Müller-Michaelis weiter: "Man sagte damals, dass Rigondeaux mehr Profiverträge als Autogramme unterschrieben hatte."

Der Megafight: Floyd Mayweather vs. Conor McGregor in Bildern © getty 1/21 Las Vegas. T-Mobile Arena. Willkommen zu Floyd Mayweather vs. Conor McGregor © getty 2/21 Die Prominenz ließ sich natürlich nicht bitten: Ozzy Ousbourne ist etwa hier zu sehen (l.) © getty 3/21 Sängerin Demi Lovato warf sich für das Event in Schale © getty 4/21 Sowieso anwesend: The Notorious. Conor McGregor. Herausforderer und klarer Underdog © getty 5/21 Im Publikum: McGregors Freundin Dee Devlin und der Junior: Wo führt seine Karriere hin? MMA? Boxen? © getty 6/21 Mike Tyson ist natürlich auch vor Ort. Die Ohren seiner Sitznachbarn sind aber sicher, Iron Mike ist gut gelaunt © getty 7/21 Andererseits: LeBron James sitzt vor Tyson. Nicht, dass das Blickfeld allzu schlecht wird © getty 8/21 Auch mal sportfremd unterwegs: NFL-Eigner Robert Kraft © getty 9/21 Die Nationalhymne der USA darf natürlich nicht fehlen © getty 10/21 McGregor ist als erstes im Ring. Im Hintergrund: Sein Gürtel der UFC in der Lightweight-Division © getty 11/21 Ebenfalls im Publikum: Jennifer Lopez und Alexander Rodriguez aus der MLB © getty 12/21 Und dann geht es endlich los. Und man staune: Kein Spektakel. McGregor boxt, Mayweather wartet auf den Moment © getty 13/21 Nach all den bösen Worten haben sich Mayweather und McGregor im Ring doch lieb © getty 14/21 Tatsächlich war aber phasenweise auch gutes Boxen zu sehen. McGregor verlor allerdings schnell an Power © getty 15/21 Mayweather hatte seinen Spaß. Der US-Amerikaner fühlte sich sichtlich wohl zurück im Ring © getty 16/21 Das durfte er auch. Die Treffer wurden besser, Mayweather übernahm die Überhand nach Runde vier © getty 17/21 Immer mehr sah sich McGregor zurückgedrängt, das Ende von Runde neun kam keine Sekunde zu früh © getty 18/21 Dann war Schluss! McGregor zeigte sich von der Entscheidung Robert Byrds nicht sonderlich angetan © getty 19/21 Der Ire zeigte sich gegenüber Mayweather aber als fairer Verlierer, wenn auch etwas gefrustet © getty 20/21 Mayweather darf sich - neben dem unglaublichen Gürtel - über eine runde Zahl in der Bilanz freuen: 50-0 © getty 21/21 Der Boxer wurde seiner Stellung als klarer Favorit gerecht und zeigte eine saubere Leistung

Der zweite Fluchtversuch von Rigondeaux gelingt

Doch der Plan der Flüchtigen ging nicht auf: Nachdem ihr brasilianisches Visum abgelaufen war, nahm die Polizei Rigondeaux und Lara fest. Anstatt aber einen Asylantrag zu stellen, ließ sich das Box-Duo ohne Gegenwehr nach Kuba ausliefern. Angeblich, so berichteten die beiden, hätten sie nie vorgehabt zu fliehen, sondern wurden beim Kauf eines Videospiels gekidnappt und unter Drogen gesetzt.

So oder so war von Castros Bewunderung gegenüber Rigondeaux nichts mehr übrig. Zwar versprach der Diktator in der Juventud Rebelde, "diese Bürger mit keiner Art von Festnahme" zu empfangen, sondern ihnen "ehrenvolle Aufgaben" zu geben, "die ihren Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechen und dem Sport zugute kommen werden".

Gleichwohl verhängte Castro über die vermeintlichen Übeltäter aber ein lebenslanges Berufverbot. Um über die Runden zu kommen, verkaufte Rigondeaux seine Pokale und Goldmedaillen. Ein tristes Leben, dass er zwei Jahre lang führte - bis er seinen Mut erneut zusammennahm und einen zweiten Fluchtversuch startete.

Diesmal mit Erfolg: Im Februar 2009 gelang ihm mit einem Schnellboot über den Golf die Flucht nach Mexiko, von dort aus ging es weiter nach Miami. Seine Frau und seine zwei Söhne zurückgelassen, schlug sich nun ein neues, gänzlich anderes Kapitel im Leben des Schakals auf.

Rigondeaux: ungeschlagener Profiboxer

Er wurde bei Caribe Promotions unter Vertrag genommen, nachdem Öner seine Anteile verkauft hatte, und absolvierte am 22. Mai desselben Jahres seinen ersten Profikampf. Den gewann er durch Technischen K.o. gegen den US-Amerikaner Juan Noriega, sein erster von bislang 17 Siegen in 17 Profikämpfen. 2010 schnallte er sich seinen ersten WM-Gürtel um.

Nun, in der Nacht zum kommenden Sonntag, steht für den Superbantam-Weltmeister der WBA und WBO Duell Nummer 18 an. Gegen den ebenfalls ungeschlagenen Meister Vasyl Lomachenko dürfte die Aufgabe ungleich schwerer werden. Doch eines ist sicher: Seinen schwierigsten Kampf - den um sein Leben und seine Freiheit - hat Rigondeaux bereits erfolgreich hinter sich.