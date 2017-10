Yildirim vs. Eubank: Chaos bei Box-PK

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz World Grand Prix Live Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Live Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins MLB Rockies @ Diamondbacks (NL Wild Card) China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. Oktober WC Qualification Europe Armenien -

Polen WC Qualification Europe Aserbaidschan -

Tschechien World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinale WC Qualification Europe Montenegro -

Dänemark WC Qualification Europe Rumänien -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowenien WC Qualification Europe Malta -

Litauen WC Qualification Europe Schottland -

Slowakei WC Qualification Europe Nordirland -

Deutschland WC Qualification Europe San Marino -

Norwegen WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru NFL Patriots @ Buccaneers China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 A-League Melbourne City -

Brisbane DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. Oktober China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 MLB Red Sox @ Astros (Spiel 2) World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinale WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien Premiership Harlequins -

Sale WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Türkei -

Island WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Österreich -

Serbien WC Qualification Europe Irland -

Moldawien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (vorletzter Spieltag) NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 BSL Fenerbahce -

Banvit DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. Oktober China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 Pro14 Leinster -

Munster WC Qualification Europe Färöer -

Lettland WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe Zypern -

Griechenland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale MLB Cubs @ Nationals (Spiel 2) China Open Women Single WTA Peking: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Oktober NBA Warriors -

Timberwolves BSL Trabzonspor -

Besiktas Premiership Saracens -

Wasps WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe Polen -

Montenegro WC Qualification Europe Litauen -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Schottland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) ACB Teneriffa -

Valencia NFL RedZone -

Week 5 WC Qualification Europe Tschechien -

San Marino WC Qualification Europe Deutschland -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Norwegen -

Nordirland NFL Chiefs @ Texans DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Oktober WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland NFL Vikings @ Bears DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Oktober Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Oktober European Challenge Cup Pau -

Gloucester Serie A Flamengo -

Fluminense NFL Eagles @ Panthers Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Oktober CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Oktober J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek BSL Usak -

Tofas Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale Primera División Eibar -

La Coruna DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Oktober Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle NFL RedZone -

Week 6 NFL Giants @ Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Oktober Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo NFL Colts @ Titans DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

17.10.2017

Eine Pressekonferenz der Supermittelgewichtsboxer Chris Eubank jr. (Großbritannien) und Avni Yildirim (Türkei) in Stuttgart ist fast in eine Massenschlägerei ausgeartet. Vor dem Kampf der beiden Kontrahenten im Rahmen der World Boxing Super Series am Samstag brach nach diversen Provokationen im Hotel Le Meridien das Chaos aus. Mehrere Sicherheitsleute musste dazwischengehen, die Pressekonferenz wurde daraufhin abgebrochen.

"Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Chris jr. mich anlachte und unflätige Gesten in meine Richtung machte. Da hat es mir gereicht und ich wollte ihn nur noch in Grund und Boden rammen", sagte Yildirims Manager und Trainer Ahmet Öner.

Posted by SPOX.com

Eubank jr. und Yildirim treten im Viertelfinale um die Muhammad-Ali-Trophy an. In einem weiteren Viertelfinale boxt Ex-Weltmeister Brähmer aus Schwerin am 27. Oktober in seiner Heimatstadt gegen den US-Amerikaner Rob Brant.