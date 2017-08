Darum ist Floyd Mayweather unschlagbar

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! CSL Live Hebei CFFC -

Shanghai SIPG DAZN ONLY Golf Channel Live Live From The PGA Championships -

10. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Sharks DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

11. August Premier League Dynamo Kiew -

Sirka Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Session 1 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Ligue 1 Rennes -

Lyon Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Coppa Italia FC Turin -

Trapani MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Session 2 MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 2 Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

12. August Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Serie A Goianiense -

Curitiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo MLB Red Sox @ Yankees Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 2 MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 3 J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

13. August Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense MLB Rockies @ Marlins Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Super Cup Juventus -

Lazio Super Liga Roter Stern -

OFK Backa Serie A Miniero -

Flamengo Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners Serie A Botafogo -

Gremio MLB Red Sox @ Yankees DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

14. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Ligue 2 FC Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins Crankworx Crankworx 2017 Whistler: Canadian Open Enduro MLB Astros @ Diamondbacks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

15. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners Super Cup Real Madrid -

Barcelona Crankworx Crankworx 2017 Whistler: Downhill MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro MLB White Sox -

Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars National Rugby League Rabbitohs -

Warriors Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters Tag 1 National Rugby League Broncos -

Dragons DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Primera División Leganes -

Alaves MLB Blue Jays @ Cubs First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins Crankworx Crankworx 2017 Whistler: Pump Track Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 2 J1 League Gamba -

Kashiwa DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. August Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Primera División Girona -

Atletico Madrid MLB Blue Jays @ Cubs Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses MLB Dodgers @ Tigers Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 J1 League Kobe -

Yokohama DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. August Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets IndyCar Series ABC Supply 500 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale MLB Diamondbacks @ Twins Primera División Barcelona -

Betis MLB Blue Jays @ Cubs Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. August Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. August MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. August Horse Racing (Racing UK) Yorkshire Ebor Festival MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds

Floyd Mayweather Jr. steigt am 27. August (ab 3 Uhr live auf DAZN) gegen Conor McGregor als klarer Favorit in den Boxring. Die Legende aus den Vereinigten Staaten ist als Profi ungeschlagen, allerdings ebenso seit zwei Jahren im Ruhestand. Im Gespräch mit ESPN erklären ehemalige Sparringspartner des 40-Jährigen, warum auch der MMA-Fighter aus Irland daran trotz seiner physischen Vorteile hinsichtlich Größe und Reichweite nichts ändern wird.

Mayweathers extravagantes Auftreten sorgt seit jeher für Aufsehen, seine knallharte Arbeit im Gym haben deutlich weniger Boxfans vor Augen. In ihr liegt allerdings der Schlüssel zur Karriere, die der US-Amerikaner hinlegen konnte. Mayweather ist ein Fanatiker. In der Vorbereitung ließ er in der Vergangenheit kein noch so kleines Detail aus - und wird dies auch gegen McGregor nicht tun.

Er liebt es geradezu im Trainingscamp vor einem Kampf zu leiden. "Wenn Mayweather trainiert, dann hat er 15 bis 20 Sparringspartner. Ich kenne ihn, seit wir beide Amateure waren, er arbeitet unglaublich viel und macht deutlich mehr als er müsste", schildert Zab Judah, der selbst in zwei unterschiedlichen Gewichtsklassen Weltmeistergürtel gewinnen konnte. "Man kann einfach niemanden schlagen, der nicht müde wird."

Die Mittel, die sich Mayweather durch knallharte Arbeit sowie uneingeschränkte Hingabe zum Boxsport aneignen konnte, sind unglaublich vielfältig. Hält man es etwa mit Judah, so ist die Rechte des 40-Jährigen eine seiner größten Waffen.

Eine Ode an Mayweathers Rechte

"Er weiß genau, wie und wann er sie einsetzen muss", erklärt Judah im Gespräch mit ESPN. Auch der amtierende Champion der IBF im Weltergewicht, Errol Spence Jr., betont die Bedeutung der Rechten für Mayweather. "Sie kommt so schnell. Viele Kämpfer telegraphieren ihre Schläge, bei ihm ist das nicht der Fall." In unzähligen Trainingseinheiten hat sich Mayweather eine Präzision und ein Timing angeeignet, die ihresgleichen suchen.

Entscheidend seien jedoch nicht nur Dinge, die Mayweather mit seinen Händen anstellt, sondern die, die dem Laien kaum ins Auge stechen würden. Jack Catterall, der mit 18 Siegen in ebenso vielen Kämpfen bereits sein Talent aufflackern lassen konnte, richtet seinen Fokus deshalb auf die Positionierung und Beweglichkeit Mayweathers: "Die Art, wie er sich selbst in Position bringt, lässt viele Gegner denken, dass sie einen Schlag ins Ziel bringen könnten. Das ist allerdings ein Irrglaube, Floyd macht eine kleine Bewegung mit der Schulter und landet im Anschluss selbst einen Treffer mit der Rechten."

Zwar besitzt Mayweather zweifelsohne nicht mehr die Power vergangener Tage, dennoch sollte McGregor die Kraft hinter den Fäusten des US-Amerikaners besser nicht unterschätzen.

"Ich habe gesehen, wie er Leute mit 16-Unzen-Handschuhen im Gym ausgeknockt hat - große Jungs. Er hat sie einfach verprügelt. Da war er aber jung. Inzwischen hat er Probleme mit der Hand, deshalb legt er nicht mehr einhundert Prozent in seine Schläge. Dennoch sind diese knallhart", warnt auch Spence den Iren. "Nicht umsonst ziehen sich viele Jungs noch immer zurück, wenn er sie trifft. Selbst Boxer wie Marcus Maidana haben den Rückzug angetreten, wenn Floyd in die Offensive gegangen ist."

Floyd Mayweathers 40. Geburtstag: Money never gets old © getty 1/41 Kleiner Mann - ganz groß! Wir gratulieren Floyd Mayweather Jr. zum 40. Geburtstag und werfen einen Blick auf das Leben des Money Boys. Anschnallen ... © getty 2/41 Bereits früh in seiner Karriere lehrte Mayweather seinen Konkurrenten das Fürchten. Hier fleht Angel Manfredy um Gnade - und zwar vergebens © getty 3/41 Ist er nicht niedlich? Und so jung! Schnell erfreute sich der bis heute ungeschlagene Box-Rentner über die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit © getty 4/41 Ob im Ring oder beim Foto-Shooting: Floyd wusste seit jeher, wie er sich in Szene setzen muss. Diese Mauer, diese Handschuhe! © getty 5/41 Ein Umstand, der sich in den darauffolgenden 20 Jahren nicht ändern sollte. Kaum ein Sportler ist weltweit so bekannt wie Mayweather © instagram 6/41 Die Folge? Jede Menge Kohle! Selbst Dagobert Duck wäre wohl neidisch auf Mayweather - würde er nicht in Entenhausen festsitzen © instagram 7/41 Bus? Bahn? Auto? Nicht mit Floyd! So lässt es sich doch schon eher reisen. Auch für den Anhang ist ein Privat-Jet deutlich angenehmer © instagram 8/41 Sieht entspannend aus ... © instagram 9/41 Gänzlich auf Autos verzichtet Mayweather natürlich trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil: Floyds Fuhrpark ist riesig. Weitere Beispiele? Kein Problem ... © instagram 10/41 Der Schlitten im Bild kostet übrigens 3.498.000 Euro. Nein, wir haben keine Null zu viel getippt © instagram 11/41 Ob es den Jogginganzug gratis dazu gab? Ist leider nicht überliefert © instagram 12/41 Gruppenfoto! © getty 13/41 Aber zurück zum Sportlichen. Im Jahr 2002 feierte Money gegen Jose Luis Castillo seinen ersten Weltmeistertitel im Leichtgewicht. Zuvor war er bereits eine Gewichtsklasse tiefer erfolgreich © getty 14/41 Gegen Oscar de la Hoya verteidigte er 2007 seinen Leichtgewicht-Titel zum insgesamt vierten Mal ... © getty 15/41 ... und strich für das Duell die damals höchste jemals ausgeschüttete Gage für einen Boxkampf ein © getty 16/41 Den wahren Grund für den Sieg seht Ihr übrigens hier: Wer sich mit 50 Cent präsentiert, der kann eigentlich nur gewinnen © getty 17/41 Dass er polarisiert, ist für Mayweather übrigens kein Problem: "Einige wollen mich verlieren und andere gewinnen sehen. Aber sehen wollen mich alle" © instagram 18/41 Bei den Zahltagen, über die sich Floyd durch seine Auftritte freuen kann, ist das allerdings auch kein Wunder. Warum liegt da eigentlich Geld rum? © instagram 19/41 Vielleicht zählt Mayweather schon mal die Kohle für seinen nächsten Shopping-Ausflug. Mützen kann man schließlich nie genug haben © instagram 20/41 Innovativ ist er auch noch - oder hat er doch Superkräfte? Randnotiz: Nettes Pulli ... © instagram 21/41 Jetzt heißt es festhalten: Wir drehen eine kurze Runde durch Floyds Kleiderschrank. Die Abgründe, die sich dort auftun, sind beängstigend © instagram 22/41 Kann man tragen, muss man aber nicht © instagram 23/41 Sehr geiler Hut. Sehr geile Brille. Sehr geiler Anzug. Das Geld würden wir allerdings dann doch kurz halten © instagram 24/41 Keine Angst, liebe Kinder: So feiert Money nur Halloween ... hoffen wir zumindest mal © getty 25/41 Das Floyd auch im Ring der Bösewicht sein kann, ist unter anderem beim Kampf gegen Victor Ortiz zu sehen. Als sich dieser nach einem Kopfstoß bei Mayweather entschuldigen will, nutzt Money dies für einen K.o. © instagram 26/41 Der Erfolg gibt Mayweather allerdings recht. Floyd sammelt nicht nur Mützen, er kann nach all den Jahren auch den einen oder anderen Titel vorzeigen © getty 27/41 "Die einen bezahlen, um mich gewinnen zu sehen. Die anderen, um mich verlieren zu sehen. Aber alle bezahlen!" Wo Floyd recht hat, hat er recht ... © getty 28/41 Das freut auch Justin Bieber, der Mayweather als Gürtel-Kind begleiten darf © getty 29/41 Biebs ist aber nicht allein. Auch Lil Wayne und -wie bereits gesehen - 50 Cent sind gute Freunde von Mayweather © getty 30/41 Wenn gerade kein Kampf oder ein Trainingscamp ansteht, lässt sich Mayweather auch gerne beim Basketball blicken. New York? Spike Lee? Standard-Programm für Floyd © getty 31/41 Wenn es ein bisschen mehr Action sein darf, dann geht es halt zur WWE. Bei WrestleMania 24 räumte Mayweather nebenbei Big Show (das ist der Riese im Hintergrund) aus dem Weg © getty 32/41 Ob Maria Sharapova von diesem Triumph beeindruckt war, ist zwar nicht überliefert, allerdings können wir es uns ganz gut vorstellen © getty 33/41 Ansonsten könnte Mayweather es mit Plan B versuchen: Autos sollen immer gut ziehen ... © instagram 34/41 Funktioniert das auch nicht, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit: HOLT DAS KAMEL! © getty 35/41 Eines darf man bei all der Party aber nicht vergessen: An der richtigen Einstellung mangelte es bei Floyd nie. Wenn ein Kampf anstand, dann schuftete sich der US-Amerikaner im Gym ab © getty 36/41 Das merkte auch Manny Pacquiao, der im Kampf des Jahrhunderts gegen Floyd den Kürzeren zog © getty 37/41 Fragen? Keine Fragen © getty 38/41 Stolze 48 Siege standen nach dem Sieg über den Pacman zu Buche. Schluss war da allerdings noch nicht © getty 39/41 In seinem letzten Kampf knöpfte sich Mayweather Andre Berto vor. Das Resultat? 49-0-0 und das Karriereende © getty 40/41 Noch einmal kurz zum Fußvolk sprechen ... © instagram 41/41 ... und dann die Rente genießen. Oder vielleicht doch nicht?

Mayweathers Schläge "treffen genau die richtigen Stellen"

Im Fokus stünden inzwischen durch das Alter einfach nur andere Aspekte, ergänzt der ehemalige WBO-Weltmeister im Juniorweltergewicht, Demarcus Corley. "Seine große Stärke sind die Geschwindigkeit und die Genauigkeit seiner Schläge. Von außen sehen sie nicht hart aus, aber sie treffen genau die richtigen Stellen." Mayweather arbeitet über seine gesamte Karriere hinweg äußerst strategisch und lockt seine Gegner immer wieder in Fallen.

Auch Schläge zum Körper spielen dabei eine entscheidende Rolle. "Diese kleinen Schläge haben einen großen Effekt. Mit dem Jab auf die Bauchregion zu zielen, was er sehr oft macht, oder auch im Clinch einen Aufwärtshaken zum Körper einzustreuen, ist ein großer Faktor", erklärt Spence.

Während Mayweather seinen Kontrahenten so Energie entzieht, baut er im Gegenzug auf seine bärenstarke Ausdauer, die er sich im Training unnachgiebig erarbeitet - und auf sein Wissen. "Er studiert dich, und zwar bis zu deinen Kindern und deiner Frau. Er weiß, wer deine Mutter ist oder dein Vater. Er schaut sich aber keine Kämpfe an. Er bereitet sich auf die Person vor, gegen die er in den Ring steigt, nicht auf das, was sie irgendwann mal im Ring gemacht hat. Manchmal muss man nicht wissen, wie jemand kämpft, wenn man weiß, wer die Person hinter dem Kämpfer ist", erklärt Judah.

Der Favorit aus den USA spielt generell gerne Kopfspielchen - auch während des Kampfes. "Er fängt irgendwann an, mit seinem Gegner zu reden. Auch gegen McGregor wird er Dinge wie "Nope! Nope! Hell nah!" einstreuen, wenn dieser daneben schlägt", führt Corley aus. Klare Treffer seien gegen Mayweather sowie kaum möglich. "Selbst wenn du ihn in einer Ecke hast oder an den Seilen: Er lacht dich einfach an. Du schlägst dann und triffst ihn vielleicht auch mit einer Hand. Der Treffer ist dann allerdings nie sauber, irgendwie dreht er sich raus und du fühlst dich, als hättest du nichts bewirkt", erklärt Catterall.

Floyds Defense ist unerreicht

Mayweather selbst treffe hingegen immer den exakt gleichen Punkt nahezu nach Belieben. Er finde stets einen Weg, zollt Catterall dem ungeschlagenen Ex-Champion Respekt. Floyd breche so den Willen seiner Gegner. "Nach ein paar Runden merkst du, dass die Nummer nicht nach Plan läuft", sagt Corley. Dies sei der Moment, an dem man beginne, sich selbst Fragen zu stellen.

Sollte es im Boxring zu diesem Moment kommen, ist die Richtung des Kampfes nahezu vorbestimmt, wenn man nicht innerhalb von wenigen Minuten eine passende Antwort findet. Etwas, das gegen Mayweather nahezu unmöglich scheint. Denn der größte Vorteil des US-Amerikaners ist nicht einmal in der Offensive zu finden. Seine Defensive ist es, die unerreicht ist.

Vor allem seine Shoulder-Roll-Defense brachte in der Vergangenheit schon so manchen großen Gegner an den Rand der Verzweiflung. "Er macht das bereits seit seinem ersten Tag im Ring", erklärt Judah. "Schon bei den Amateuren. Das ist der einzige Stil, den er jemals angewandt hat."

Ein Nachteil sei dies allerdings keinesfalls, unterstreicht auch Corley: "Wenn du schlägst, dann zuckt seine Schulter kurz und sein Kinn verschwindet. Mit einem rechten Haken ist er so eigentlich nicht zu treffen."

"Mayweather kann stets auf seinen Ring-IQ setzen"

Egal wie sehr es im Gefecht zur Sache geht, Mayweather kann stets auf seinen Ring-IQ setzen. "Seine Augen sind immer offen, er bewegt sich immer so viel wie nötig, reagiert nie über", erklärt Spence. Mayweather passe sich binnen Sekunden an, ergänzt Spence. "Egal, was ich versucht habe, innerhalb einer Runde war es hinfällig, er hatte sich einfach angepasst. Die Kunst, die er im Ring zeigt, ist unvergleichlich."

Bislang mussten 49 Gegner den Fähigkeiten Mayweathers Tribut zollen. An der Tatsache, dass McGregor die Nummer 50 wird, gibt es kaum Zweifel - und das nicht nur bei den ehemaligen Sparringspartnern des unbestritten besten Boxers seiner Generation.