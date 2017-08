Box-Coach Timm: "Im Stich gelassen"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr Jetzt Bayern-Bayer: Die Highlights des Eröffnungsspiels Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 2 J1 League Gamba Osaka -

Kashiwa DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. August Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid MLB Blue Jays @ Cubs Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses MLB Dodgers @ Tigers Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Brom (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

West Ham (Delayed) MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 J1 League Kobe -

Yokohama DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. August Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Serie A Atalanta -

AS Rom Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense IndyCar Series ABC Supply 500 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División La Coruna -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. August New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 2 Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. August League Cup Sheffield Utd -

Leicester MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. August Horse Racing (Racing UK) Yorkshire Ebor Festival League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Main Fight Pressekonferenz MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds National Rugby League Broncos -

Eels DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. August New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard Pressekonferenz MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox National Rugby League Storm -

Rabbitohs J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Primeira Liga Rio Ave -

Benfica MLB Orioles @ Red Sox Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal palace -

Swansea Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. August Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow NFL Bears @ Titans Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia NFL Bengals @ Redskins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August WC Qualification South America Venezuela -

Colombia

Bundestrainer Michael Timm schlägt vor der Amateur-WM ab kommenden Freitag in Hamburg Alarm und kritisiert die deutlich reduzierte Verbandsförderung. Nach Olympia in Rio sei die Anzahl der Förderplätze "von 60 auf 24 reduziert worden, weil eine neue Leistungssportreform angegangen werden sollte", sagte der ehemalige Cheftrainer des Universum Boxstalls in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt.

Jetzt heiße es, dass die Reform, wenn sie überhaupt käme, erst 2020 greifen könne. "Es gibt nichts Konkretes, wir hängen total in der Luft, jeder Verband kämpft um seine Pfründe. Unter solchen Bedingungen ist es schwer, Leistungen zu bringen", sagte Timm, der zahlreiche Profi-Weltmeister wie Jürgen Brähmer und Felix Sturm betreut hatte. Er wäre "richtig froh, wenn wir unsere vielen Talente alle fördern könnten. Doch leider fehlt dafür die Unterstützung durch die Wirtschaft und den Staat."

Der Schweriner Timm, als Amateurboxer 1985 selbst Europameister im Halbmittelgewicht, beklagt auch die schlechte Situation bei den Trainern. "Wir fühlen uns im Stich gelassen. Denn wir haben auch viel zu wenig bezahlte Trainer", führte der 54-Jährige aus, "wenn wir nicht so viele verrückte Übungsleiter hätten, die ohne Geld die Kinder und Jugendlichen betreuen, wäre schon längst alles zusammengebrochen."

Für die WM in Hamburg, der auch IOC-Präsident Thomas Bach am Schlusstag einen Besuch abstatten will, ist Michael Timm noch zuversichtlich. Er habe "einen Geheimtipp" als Weltmeister, "den Namen möchte ich aber nicht verraten". Bei der EM im vergangenen Juni hatte der Oberhausener Weltergewichtler Abass Baraou erstmals seit sieben Jahren wieder Gold für Deutschland gewonnen und gilt in der Hansestadt als Mitfavorit.